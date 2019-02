Stormy Daniels se pronuncia tras testimonio del exbogado de Trump

Washington, Estados Unidos.



La actriz porno Stormy Daniels se declaró este miércoles "orgullosa" del testimonio de Michael Cohen, exabogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien compareció ante el Congreso para testificar sobre su relación con el mandatario.

"Michael, estoy orgullosa de ti por haber empezado a decir la verdad sobre lo que hiciste e intentar reparar parte del daño que has causado", señaló Daniels en un comunicado enviado a la cadena de televisión MSNBC.

Cohen presentó ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja un cheque con el que Trump le reembolsó parte del pago de 130,000 dólares que hizo a Daniels para supuestamente mantener en secreto una relación que tuvieron en el pasado.

Ese cheque, fechado el 1 de agosto de 2017, forma parte de una serie de once pagos que Trump realizó a Cohen durante un año para reembolsar la cantidad que abonó el letrado al abogado de Daniels, de acuerdo con el testimonio de Cohen.

El abogado explicó que otros cheques para reembolsarle los pagos en efectivo fueron firmados por el hijo de Trump, Donald Trump Jr., y el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg.

"Puedo escuchar el dolor y el arrepentimiento que sientes por traicionar a tu familia y tu país. Mi corazón está contigo y tu familia", agregó Daniels, dirigiéndose a Cohen, su nota.



La actriz dijo que entendía el temor del letrado, aunque afirmó que tanto el presidente como su exabogado llegaron a llamarla mentirosa.

"¿Crees ahora que cuando tú y el presidente me llamaron mentirosa, cuando eras su abogado y me insultaste, me amenazaste con dejarme en bancarrota y, lo que es peor, que me pusiste a mí y a mi familia en peligro?", preguntó Daniels.

En todo caso, la actriz agradeció a Cohen que tenga el "coraje, por fin, de empezar a decir la verdad", y confió en que algún día próximo su familia y la de ella "puedan dejar esta pesadilla atrás".

Cohen pagó a Daniels 130,000 dólares antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 para que no hablase en público de la relación sexual de hace una década que había mantenido con el ahora presidente.



La publicación de ese pago fue un gran escándalo, ya que la supuesta relación ocurrió poco después de que Trump y la actual primera dama, Melania Trump, contrajesen matrimonio.

Trump reconoció en mayo pasado que había reembolsado a Cohen los 130.000 dólares que entregó a Daniels en octubre de 2016, en la recta final de las elecciones, para enterrar cualquier historia sobre este tema, ya que la imagen del aspirante republicano estaba muy dañada por comentarios sexistas y acusaciones de acoso.

Este pago podría haber violado las leyes sobre financiación electoral, al considerarse que tenía como objetivo preservar una buena imagen de Trump como candidato. EFE