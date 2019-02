Pentágono: No existe una "amenaza militar" en frontera con México  

Washington, Estados Unidos.

El general de la Fuerza Aérea y responsable del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de EEUU, Terrence O'Shaughnessy, reconoció este martes que no existe una "amenaza militar" en la frontera con México, pese a que el presidente Donald Trump sostiene que la llegada de inmigrantes supone una invasión.



"No existe una amenaza militar", declaró O'Shaughnessy durante una comparecencia ante el comité de Servicios Armados del Senado.



Trump suele hablar de la existencia de una crisis en la frontera y emplea el argumento de que hay "una invasión" de criminales y drogas para defender la ampliación del muro en el límite con México.





Pese a sus declaraciones, O'Shaughnessy matizó que la falta de una amenaza castrense no implica que no sea necesaria la intervención del Departamento de Defensa.



"Es un detalle ligeramente diferente", dijo el general ante las preguntas del senador demócrata Jack Reed.



En estos momentos el Departamento de Defensa tiene desplegados a unos 5.000 militares en la frontera sur de EEUU, de los que 2.100 son reservistas, en apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).



O'Shaughnessy explicó que en los últimos cinco meses ha pasado una "enorme cantidad de tiempo" en la región para evaluar la situación, y que su impresión es que los agentes fronterizos coinciden "casi universalmente" en la necesidad de reforzar la seguridad.

El pasado 15 de febrero Trump firmó una declaración de emergencia nacional para transferir unos 6.600 millones de dólares procedentes de los departamentos de Defensa y del Tesoro a la ampliación del muro fronterizo.



Interrogado sobre si realmente existe una emergencia nacional que justifique el desvío de esos fondos, el general se mostró evasivo: "Le corresponde al Departamento de Seguridad Nacional establecer una descripción específica de esta amenaza", indicó.



Dichos fondos, según explicaron fuentes del Pentágono la semana pasada, solo podrán ser utilizados para levantar vallas, instalar luces y construir carreteras en la frontera.



"Tengo bastante claro que la CBP valora mucho la seguridad fronteriza y agradecería tener algún tipo de barrera, ya sea un muro o una valla", señaló hoy O'Shaughnessy. EFE