Expresidenta Kirchner declara por tercera vez por “cuadernos de corrupción”

Buenos Aires.



La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se defendió ayer ante un juez por escrito y sin responder preguntas al ser indagada por tercera vez en la causa “cuadernos de corrupción”, informaron fuentes judiciales.



En un año electoral en que podría convertirse en la candidata de la oposición para arrebatarle el poder al presidente Mauricio Macri, la exmandataria y senadora está acusada de ser jefa de “una asociación ilícita” que recibía sobornos de grandes empresarios, delitos que se habrían cometido en las licitaciones de obras públicas y en el manejo de una empresa hotelera de la familia, entre otros, durante sus mandatos entre 2007 y 2015.



Antes de ingresar al edificio de los juzgados federales, Kirchner publicó varios mensajes en las redes sociales, entre ellos uno en el que denunció ser víctima de “una persecución y ensañamiento al que sólo se atrevieron gobiernos totalitarios en tiempos en que el Estado de Derecho se encontraba suspendido”.



“Prestar declaraciones indagatorias múltiples y simultáneas en ocho supuestas ‘investigaciones judiciales’, en una suerte de función de cine continuado. Debo reconocer que, en términos cinematográficos, esta película merecería recibir un óscar por su originalidad”, escribió.



La mayor de las ocho causas abiertas contra la abogada de 66 años en el despacho del juez Claudio Bonadio es la conocida como “de los cuadernos”, por las anotaciones de hechos de corrupción escritos por un exmilitar que fue chofer de un exfuncionario kirchnerista y testigo del traslado de bolsos con dinero.



Kirchner, una peronista de centroizquierda, aún no ha dicho si se presentará o no a las elecciones del 27 de octubre. El peronismo opositor al que pertenece no tiene aún un candidato de consenso para enfrentar al macrismo, una alianza de socialdemócratas con derechistas.