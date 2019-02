Trump parte a Vietnam para reunirse con Kim Jong-Un

Washington, Estados Unidos.

El presidente Donald Trump partió este lunes de Washington hacia Vietnam para su segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un, poco después de haber llamado de nuevo a la desnuclearización de Corea del Norte.



Poco antes de salir de la Casa Blanca, Trump se mostró optimista sobre la que espera sea una "fantástica cumbre". "Con la completa desnuclearización, Corea del Norte se convertirá rápidamente en una potencia económica. Sin ella, será más de lo mismo", tuiteó.



Trump tiene previsto encontrarse con Kim el miércoles y jueves en Hanoi, ocho meses después de su primera cita en Singapur, donde ambos líderes alcanzaron un acuerdo simbólico.





En un evento el domingo en la Casa Blanca, Trump parece haber querido rebajar las expectativas de un gran logro en la segunda cumbre de Hanoi y apuntó que las sanciones impuestas por los ensayos nucleares y de misiles de Pyongyang seguirán vigentes.



"Las sanciones siguen en pie. Todo sigue en pie, pero tenemos una sensación especial y creo que va a llevar a algo realmente muy bueno. Aunque quizás no", dijo al mandatario estadounidense.



"No quiero apurar a nadie. Simplemente no quiero más ensayos. Mientras no haya más ensayos, estaremos felices".

Vea: Ejército de EEUU inicia vuelos de reconocimiento en Venezuela



Pyongyang insiste en que ya tomó esas medidas y que no ha llevado a cabo pruebas de misiles balísticos o armas nucleares en más de un año, y que destruyó las entradas de su sitio de ensayos nucleares.



El avión presidencial estadounidense, el Air Force One, despegó de la base de Andrews, cerca de Washington, a las 12H34 locales (17H34 GMT).



Se espera que Trump llegue a la capital vietnamita el martes por la tarde.