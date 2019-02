Cumbre vaticana sobre abusos ve necesario que obispos rindan cuentas

Vaticano

La emoción se palpaba ayer entre los jerarcas del Vaticano, en la segunda jornada de la cumbre histórica sobre la pederastia, tras entonar un mea culpa y ver llorar a las víctimas, que consideran insuficientes las medidas propuestas para erradicar el abuso.

21 puntos contiene un documento que el papa Francisco entregó el jueves a los participantes, se trata de una guía “para nuestra reflexión. Un punto de partida”, expresó el pontífice.

“Ningún obispo puede decirse a sí mismo: este problema de abuso en la Iglesia no me concierne, porque las cosas son diferentes en mi parte del mundo”, reconoció el cardenal indio Oswald Gracias al abrir la segunda jornada del encuentro.

Los 114 presidentes de las conferencias episcopales del mundo dedicaban toda la jornada al tema de la “rendición de cuentas” y de cómo dar una respuesta al fenómeno de los abusos sexuales en forma “colegial”, teniendo en cuenta la diversidad cultural y geográfica de la institución, como recalcó el purpurado indio.

“Juntos, tenemos responsabilidad y obligación de rendir cuentas”, subrayó el religioso, quien llamó a la Iglesia a asumir una conducta “rigurosa, honesta y decisiva” para impedir que se registren abusos en el futuro.

“Nos incumbe a todos, individual y colegialmente, restablecer la justicia a quienes han sido violados”, insistió tras recordar que el abuso sexual no sólo viola “la ley divina” sino que también es un crimen para la justicia civil. Se trata de una las mayores exigencias de las víctimas, que reclaman al papa Francisco que se respete en todo el mundo el principio de la “tolerancia cero” introducido en 2002 por Juan Pablo II, cuando estallaron los primeros escándalos, lo que no se cumple en numerosos países. “La tolerancia cero es una forma de actuar ante un delito. Pero el problema de los abusos dentro de la Iglesia es mucho más amplio y complejo”, explicó el moderador de los debates, el religioso jesuita Federico Lombardi.

Estudian informes

La jornada de ayer comenzó con una oración y la lectura de un breve testimonio de una víctima: “Cuando fui abusada por un sacerdote, mi madre Iglesia me dejo sola. Cuando necesitaba a alguien en la Iglesia para hablar de mi abuso y mi soledad, todos se escondieron. Me siento aun más sola porque no se a quién acudir”.

Luego se escucharán las ponencias de los cardenales el indio Oswald Gracias y del estadounidense Blase Joseph Cupich. También Lombardi repartió entre los asistentes,para su reflexión los documentos de la ONU Hacia un mundo libre de violencia y Un rostro familiar: la violencia en la vida de niños y adolescentes, de Unicef (2017).