Guaidó y Maduro se alistan para el duelo por ayuda humanitaria

Caracas, Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó afinan este miércoles estrategias de cara al duelo del sábado por la ayuda humanitaria: dos conciertos a 300 metros en el límite con Colombia, manifestaciones en toda Venezuela y el control de las fronteras.



Guaidó anunció que brigadas de voluntarios irán por la ayuda a varios puntos en los estados Táchira (oeste) y Bolívar (sur), limítrofes con Cúcuta (Colombia) y Roraima (Brasil), donde hay centros de acopio, y a Puerto Cabello y La Guaira -los dos principales puertos del país.



"Por mar y por tierra... Debemos abrir el canal humanitario sí o sí", aseguró Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, ante transportistas que le ofrecieron apoyo para las caravanas que irán por las medicinas y alimentos.





Pero el gobierno ordenó la suspensión de los zarpes en todos los puertos del país y ordenó además el cese de los vuelos privados y comerciales -además del cierre marítimo- con Aruba, Bonaire y Curazao, isla donde también se acopia ayuda.



"Es un show que lo único que procura y pretende es la intervención (militar) de Venezuela", declaró la vicepresidente Delcy Rodríguez, al anunciar el cierre de fronteras con Curazao.



Guaidó, también jefe legislativo, convocó a manifestaciones para acompañar las caravanas y una movilización a las guarniciones militares. El gobierno, igualmente, llamó a sus seguidores a marchar.



"A pesar de que nos apunten con armas (....) no nos da miedo, con el pecho descubierto seguimos en la calle, exigiendo por la libertad de toda la Venezuela", dijo Guaidó, a quien este miércoles el presidente brasileño Jair Bolsonaro le garantizó en Twitter que la ayuda será puesta a su disposición.





Conciertos pro-Guaidó y pro-Maduro

Un día antes del día "D" se hará en Cúcuta, en un extremo del puente binacional Tienditas, el concierto "Venezuela Aid Live" para recaudar 100 millones de dólares de ayuda, organizado por el multimillonario Richard Branson y al que acudirán los presidentes colombiano, Iván Duque, y chileno, Sebastián Piñera.



En contrapartida, el gobierno anunció conciertos el jueves, viernes y sábado, en el otro extremo del mismo puente, bloqueado por militares venezolanos con camiones de contenedores, y que comunica a Cúcuta con Ureña, en Táchira.



"Lo que hagan del otro lado de la frontera es problema de ellos (...) Nosotros defenderemos nuestro territorio", dijo este miércoles a la prensa el dirigente chavista Darío Vivas a la entrada del puente.



Una multitud es esperada para el concierto en Cúcuta, que contará con artistas de la talla de los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, el dominicano Juan Luis Guerra, los colombianos Carlos Vives y Juanes, y el puertorriqueño Luis Fonsi.



Aún no se anunciaban los participantes del concierto chavista, llamado 'Hands off Venezuela' (Manos fuera de Venezuela) y que inicialmente se realizaría en el puente Simón Bolívar, principal paso peatonal binacional que comunica a San Antonio de Táchira -a 15 km de Ureña- con Cúcuta.



"No descartamos nada"

Pero la gran incógnita es cómo pasarán la carga si Maduro, respaldado por la Fuerza Armada, ha rechazado la ayuda por considerarla una "limosna" y la puerta a una invasión militar estadounidense.



"Señores de la Fuerza Armada tienen tres días para ponerse de lado de la Constitución. Esta ayuda es para salvar vidas", aseguró Guaidó.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta una acción armada en Venezuela, y el lunes advirtió a los militares que siguen apoyando a Maduro que "lo perderán todo".

Vea: Maduro reta a Guaidó a elecciones para "darle una revolcada"



Altos mandos militares de Estados Unidos y Colombia aumentaron la presión este miércoles sobre los militares venezolanos en un encuentro en Miami en el que les pidieron "hacer lo correcto" y permitir el ingreso de ayuda humanitaria el sábado a su país.



"Cada día esto es más arrecho (duro), todo más caro. Tienen que dejar entrar la ayuda. Hay mucha gente muriéndose, por que no consigue medicina", dijo Richard Quintero, de 19 años, en el puente Simón Bolívar.



Angustiados por la escasez y la voraz hiperinflación, todos los días pasan cientos de venezolanos también por algunos de los 30 pasos ilegales que, según la policía colombiana, conectan Venezuela con Cúcuta.



"No descartamos absolutamente nada", dijo Guaidó, al ser consultado si la ayuda puede pasar por esos caminos.