Nacho Vidal tiene VIH según diario español, pero él se defiende

En Blau, un diario de Barcelona ha publicado en su sitio digital que el actor de cine adulto, Nacho Vidal es portador de el VIH. Esto ha alarmado a toda la industria del cine X, por lo que se han activado los protocolos en todos los agremiados.



"Se han detenido todas las producciones de cine pornográfico durante un mes. Es el protocolo habitual cuando un actor o actriz de cine para adultos tiene una enfermedad de transmisión sexual. Ahora todos los intérpretes de porno, incluso los que no hayan hecho películas con el actor catalán, se someterán a nuevas pruebas médicas para detectar cualquier ETS (Enfermedad de Transmisión Sexual)", cita el En Blau o elnacional.cat.



El sitio informativo indica otras personas afectadas se han contactado con ellos para confirmar dicha noticia que fue revelada al medio informativo por la clínica que realiza las pruebas de Enfermedades de Transmisión Sexual, ETS.



Sin embargo, la estrella de cine adulto, Nacho Vidal lo niega: "No se de dónde sacas la información pero es de muy mal gusto. No diré nada gracias".



Hasta su madre ha salida en su defensa: "Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es cierto que mi hijo tenga VIH". Y prosigue la madre del actor: "¿Cuántas veces han matado públicamente a Miguel Bosé?