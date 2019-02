Muere el marinero de la icónica foto del beso en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

El marinero que besó a una mujer en pleno Times Square mientras la gente celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial en las calles de Nueva York, protagonista de una icónica foto de la época, murió a los 95 años, informó su hija al Providence Journal.



George Mendonsa sufrió una apoplejía el domingo después de caerse en el asilo en el que vivía en Middleton, Rhode Island, señaló su hija Sharon Molleur.



En la famosa imagen, una de las cuatro que tomó Alfred Eisenstadt para la revista Life, se ve a Mendonsa inclinado sobre la mujer a la que está besando y que viste un uniforme blanco de enfermera.





Mendonsa, que fue desplegado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, estaba de vacaciones cuando la fotografía fue tomada.



Durante mucho tiempo aseguró que era el marinero de la foto, pero esto no se confirmó hasta hace poco con el uso de tecnología de reconocimiento facial.



Greta Zimmer Friedman, la mujer de la imagen, murió en 2016 a los 92 años.

Eisenstadt no le había pedido los nombres a los dos extraños que capturó con su cámara mientras se besaban. Más adelante describió que vio cómo el marinero corría por la calle y tomó a la primera chica que se le cruzó.



"Corría delante de él con mi Leica mirando hacia atrás sobre mi hombro, pero ninguna de las fotos posibles me satisfacía", escribió en "Eisenstadt on Eisenstadt".



"De repente vi que alguien agarraba algo blanco. Me di vuelta e hice click en el momento en el que el marinero besó a la enfermera. Si ella hubiera estado vestida de negro nunca hubiera tomado la foto"