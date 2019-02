Trump le pide a países europeos que se hagan cargo de soldados del EI capturados

Washington.



El presidente de EEUU, Donald Trump, ha pedido al Reino Unido, Alemania, Francia y otros aliados europeos que se hagan cargo de más de 800 combatientes del Estado Islámico (EI) capturados por las tropas norteamericanas en Siria y los juzguen, porque el califato "está listo para caer".



Si no se hacen cargo de ellos, los soldados estadounidenses se verán "obligados" a liberarlos, advirtió en Twitter.



"Hacemos mucho y gastamos mucho: es hora de que otros den un paso adelante y hagan el trabajo que son capaces de hacer. ¡Nos retiramos tras una victoria del 100% sobre el califato", añadió el mandatario.



"Estados Unidos pide al Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos que se hagan cargo de unos 800 combatientes del EI que nosotros capturamos en Siria y que los sometan a juicio. El califato está listo para caer. La alternativa no es buena, porque estaríamos obligados a liberarlos...", escribió en Twitter.



Trump dijo este viernes que, en un plazo de 24 horas, haría un "gran anuncio" sobre Siria y la lucha contra el Estado Islámico, pero varios altos mandos de su Ejército y de la alianza internacional que se encuentran en combate dijeron que estas afirmaciones no se ajustaban a sus cálculos.



Ayer, los últimos yihadistas se encontraban en la localidad de Al Baguz, en la orilla oriental del río Éufrates a su paso por Deir al Zur, cerca de la frontera iraquí.



Además, el EI todavía tiene presencia en algunas zonas desérticas de Siria no habitadas, por lo que Al Baguz se considera el último enclave del llamado "califato", que los yihadistas proclamaron a mediados de 2014 en Siria y en Irak.