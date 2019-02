Empresaria se suma a denuncias contra Óscar Arias por abusos sexuales

San José, Costa Rica.

La empresaria María del Pilar Baeza Montes de Oca se sumó ayer a una serie de denuncias públicas por supuestos abusos sexuales contra el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias.

El diario La Nación publicó ayer en su edición web una entrevista con Baeza, quien asegura que en el año 2008 fue víctima de abusos sexuales por parte de Arias durante una visita que realizó a la casa del político.

“Estábamos conversando y de pronto se me lanzó a tocarme los senos. Me lo quité de encima de un empujón y recuerdo que le hablé duro. Le dije que ¿qué le pasa?. Me respondió: ‘No me diga que no quiere que la toque’. Yo le respondí fuerte que no quería. Estaba que ahogaba de furia y asustada”, relató la empresaria a La Nación.

Luego “él permaneció sentado y empezó a desabrocharse el pantalón hasta mostrarme su miembro y entonces me dijo: ‘Pilar, usted pasa la noche conmigo, estamos solos y el mayordomo tampoco está; la casa está con llave y no se puede ir’”, contó la denunciante.

Posteriormente, según el testimonio, ella le gritó al exmandatario que le abriera la puerta para marcharse, ante lo que él accedió.

Según Baeza, ese día una amiga la invitó a conocer a un “señor encantador” en un restaurante, pero finalmente la llevó a la casa de Arias.

Arias las recibió a ambas y les mostró la casa, sus libros y fotografías y en algún momento la otra mujer dijo que se tenía que ir y los dejó a solas, declaró Baeza.

La primera demanda penal fue presentada por la médica y activista por el desarme nuclear Alexandra Arce von Herold, quien denunció al expresidente el 4 de febrero por una presunta violación sexual ocurrida en 2014 en la casa del político.

La segunda demanda judicial fue interpuesta el 7 de febrero por la Miss Costa Rica 1994 Yasmín Morales, quien acusa a Arias de abusos sexuales durante una visita que ella realizó a la casa del político, quien la invitó para regalarle un libro.