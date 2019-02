Bukele dice que EEUU encontrará en El Salvador a un "aliado" y un "amigo"

San Salvador, El Salvador.



El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este miércoles, tras una conversación con el asesor de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que los Estados Unidos encontrará en el país centroamericano "no sólo un aliado, sino también un amigo".



Bolton reveló que habló con Bukele sobre temas relacionados a Venezuela y China, también aprovechó para felicitarle "por su elección histórica" y le reiteró el apoyo de EEUU.



En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario electo agradeció al funcionario estadounidense "por su disposición para fortalecer" la relación de ambas naciones y señaló que "los Estados Unidos encontrarán en El Salvador no solo un aliado, sino también un amigo".







"Si Dios quiere podremos hacer mucho en beneficio de nuestra gente", agregó Bukele, quien logró la victoria electoral el pasado domingo bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).



La semana pasada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó a Bukele como ganador en la primera vuelta de los comicios presidenciales al finalizar el escrutinio de los votos.



El recuento final confirmó que Bukele logró el 53,1 % de los sufragios, por delante de los candidatos de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), rompiendo así el bipartidismo que los dos colectivos tradicionales tuvieron durante décadas en el Ejecutivo al repartirse las últimas cinco Administraciones.



Bukele, empresario de 37 años de edad y que está siendo procesado por supuesta violencia machista y calumnia, tomará posesión del Ejecutivo para el período 2019-2024 el próximo 1 de junio.



Una de las principales propuestas de Bukele durante la campaña, que tuvo como uno de sus puntos más fuertes señalar los casos de corrupción vinculados a los Gobiernos anteriores, fue la creación de una comisión internacional contra la impunidad.



El presidente de EEUU, Donald Trump, fue muy crítico con los Gobiernos centroamericanos, a quienes amenazó con retirar parte de su ayuda económica al desarrollo, al asegurar que no hicieron lo suficiente para evitar la salida de varias caravanas de migrantes que partieron de la región con el objetivo de llegar al país norteamericano.