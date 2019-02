Fotografían al mítico leopardo negro después de 100 años

Redacción.



Luego de 100 años el fotógrafo Will Burrard-Lucas durante una expedición en Kenia logró fotografias del mítico leopardo negro.

Lucas se trasladó a Laikipia Wilderness Camp, tras los rumores de los habitantes que aseguraban haber visto al leopardo. El hallazgo fue publicado en la revista African Journal of Ecology, que explicó la magnitud del logro.



¿Por qué el color de este leopardo?

Esto se debe al melanismo que es un exceso de pigmentación oscura en un animal, provocado como consecuencia de una mutación genética, que da lugar a seres de color oscuro, con piel, plumas, pelo o escamas de color negro. Todo ello debido a un proceso atípico que eleva los niveles de melanina del animal, permitiéndole obtener este color tan característico.

-Proceso-

El británico colocó cámaras nocturnas, sensibles al movimiento, en la zona donde se creía que cazaba el animal.

Tras varias noches de espera, Lucas retornó para ver los resultados. Uno por uno, fue revisando los registros, sin mayores novedades. Algunas hienas o un leopardo con el pelaje habitual, pero no lo que buscaba.

Al llegar a la última instalación y sin esperanzas de nada, el fotógrafo quedó sorprendido al ver las instantáneas, al principio creía que era una pantera, pero al ver las manchas características del leopardo no podía creer lo que había fotografiado.¡Un leopardo negro! No podía creerlo. Me tomó unos días antes de darme cuenta de que había conseguido mi sueño", relató en su blog.

El último registro de un leopardo negro en el continente africano data de 1909, cerca de Adís Abeba, la capital de Etiopía.