Otra mujer acusa al expresidente Arias de abuso

San José.



Una nueva voz acusa de agresión sexual al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.



El domingo, la lista de acusadoras creció a ocho cuando Carina A. Black, de 52 años, una politóloga en la Universidad de Nevada, en Reno, le confesó al diario estadounidense The New York Times que Arias intentó tocarla y besarla en 1998, cuando él visitó la universidad como conferencista. Narra la politóloga que mientras conducía a Arias a reuniones y eventos en algún momento se encontró a solas con él en un elevador. El reconocido político la empujó contra la pared, puso sus manos sobre sus pechos y trató de besarla, pero ella lo empujó y le dio una bofetada.



La denunciante asegura que como no resultó herida, entonces no pensó en levantar un informe al respecto. Afirmó que lo hace ahora para apoyar la versión de Alexandra Arce von Herold, psiquiatra y activista por el desarme nuclear, la primera mujer que el lunes 4 de febrero planteó una denuncia penal por violación contra Arias.



“Arias es tan poderoso. Él es un gran terrateniente. Es tan venerado. En América Latina, el poder está tan inclinado del lado de los hombres. Este comportamiento es con lo que la mayoría de las mujeres han crecido”, lamentó Black.



El expresidente afronta una segunda acusación penal por parte de la exreina de belleza Jazmín Morales, interpuesta el jueves 7 de febrero. Otras mujeres han roto el silencio y han confesado supuestos actos de hostigamiento por parte del “don Juan, como lo describió un exembajador de EEUU en Costa Rica. Ellas son Mónica Morales, Nono Antillón, Emma Daly, Marta Araya y Yamileth Fontana.