Guaidó reta a Maduro y anuncia ingreso de ayuda humanitaria

Caracas.



La tensión aumenta en Venezuela por la disputa entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el presidente interino, Juan Guaidó, por la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a ese país.



Ayer, el líder opositor advirtió a los militares y a Maduro que bloquear la ayuda humanitaria los convierte en “casi genocidas”, porque es “delito de lesa humanidad”.



Guaidó reiteró su llamado a una marcha el martes, Día de la Juventud, en memoria de los fallecidos -unos 40 en disturbios desde el 21 de enero, según la ONU-, y para exigir que se permita el ingreso de la ayuda. “Todos a la calle”, pidió.



Medicinas y alimentos enviados por Washington permanecen desde hace tres días en bodegas del centro de acopio instalado en Cúcuta, Colombia, cerca del puente fronterizo Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con dos contenedores y una cisterna.



En este sentido, Guaidó anunció que estos productos comenzarán a entrar al territorio del país en los “próximos días” y pese a la negativa de los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y Maduro, que considera esto un show político en su contra.

Médicos venezolanos cruzaron a Colombia para exigir el ingreso de insumos y alimentos donados por EEUU a su país.

El líder de la Cámara aseguró entender que el (mandatario) “usurpador, se niegue a reconocer la crisis que ellos generaron”.



Frente a ello, subrayó que los venezolanos deben trabajar “muy duro (...) para que cese la usurpación” que considera que Maduro está haciendo de la Presidencia “y en paralelo atender la emergencia”.



De nuevo, envió un mensaje a los militares y mostró sus dudas de que “nadie hoy se quiera inmolar por acceder al llamado de una persona (Maduro) que perdió el norte y que no tiene respaldo internacional”. “Depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo como lo ordena (el palacio presidencial de) Miraflores, sino hacer valer el orgullo de un uniforme. Depende de ustedes que (el uniforme) recupere lustre, el honor y la simpatía de millones de venezolanos”, sostuvo.



En tanto, el mandatario venezolano sostiene que la “emergencia humanitaria” es “fabricada” por el Gobierno de Donald Trump para “intervenir” Venezuela, califica de “show” el despliegue de la ayuda y culpa de la escasez de alimentos y medicinas a sanciones estadounidenses.



Maniobras



Bajo esa tónica, Maduro inauguró ayer unos ejercicios militares que se extenderán hasta el viernes y aprovechó la ocasión para gritar “fuera” al mandatario estadounidense, por considerar que este pretende intervenir el país.



“Que no nos amenace Donald Trump. Fuera Donald Trump de Venezuela, fuera sus amenazas, aquí hay fuerza armada y aquí hay pueblo para defender el honor, la dignidad y el decoro de una patria que tiene más de 200 años luchando”, dijo desde un acto con uniformados en el estado de Miranda, cercano a Caracas.



Al encabezar las maniobras, el mandatario también prometió invertir para que el país tenga a punto “su sistema de defensa antiaérea y los misiles más modernos del mundo”.



“Somos un pueblo pacifista, pero que no se metan con nosotros”, arengó a los soldados.



Estas prácticas que involucran a civiles y militares fueron convocadas por Maduro luego de que el Parlamento, de mayoría opositora, no le reconociera como presidente legítimo desde el mes pasado cuando arrancó su segundo mandato y al que llegó tras obtener la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos.



Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y bajo el Gobierno de Maduro entró en la peor crisis de su historia que incluye escasez generalizada e hiperinflación.