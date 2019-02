"El Chapo", a la espera de la sentencia: las claves de un juicio de película

Nueva York, Estados Unidos.



Los alegatos finales de la Fiscalía de EEUU y la defensa cerraron esta semana en Nueva York los tres meses del juicio por narcotráfico contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, que ahora tendrá que esperar a partir del lunes al veredicto de un jurado que podría condenarlo a cadena perpetua.



Estas son las claves de lo fue un juicio que en muchos aspectos se asemeja a lo narrado en las series de Netflix:





De los 56 testigos que desfilaron ante el jurado, 14 eran antiguos colaboradores o socios del "Chapo", encarcelados en EEUU, bien porque fueron detenidos en el país, bien porque fueron extraditados a territorio estadounidense. Entre quienes testificaron, pasaron algunas de las personas más cercanas al capo, "manos derechas" como Vicentillo Zambada -hijo de Ismael "El Mayo" Zambada , colíder del cartel del Sinaloa-, o un antiguo colaborador llamado Dámaso López . También colaboraron con la Fiscalía antiguos "secretarios" del Chapo , como los hermanos Jorge y Alex Cifuentes. Este último aseguró que pagó un soborno de 100 millones de dólares al exmandatario de México, Enrique Peña Nieto , lo que habría ocurrido dos meses antes de que jurara como presidente, en 2012. No faltaron los relatos de las huidas del "Chapo" de las prisiones de Puente Grande y el Altiplano, ambas en México, así como el transporte de cocaína en latas de jalapeños. El Chapo llegó a pensar en traficar con un submarino. Vicentillo contó cómo el "Chapo" le narró su huida a bordo de un carro de lavandería del primer presidio, cuando un trabajador de la prisión llamado "Chito" le escondió bajo mantas y sábanas, y Guzmán contaba las puertas escuchando los ruidos que hacían. Por otro lado, López explicó la huida a través de un túnel de la cárcel del Altiplano en 2015, cuando el capo ordenó la construcción de dicho pasadizo para que pudiera huir del correccional. También se desveló el encargo de asesinatos de competidores y socios desleales, incluso torturas, lo que en cualquier caso no forma parte de los cargos al ser juzgado en tierra estadounidense.

En su alegato final, la Fiscalía insistió en la "montaña de evidencias" que probaban la culpabilidad del Chapo. No sólo los testimonios de los cooperantes, sino también los especialistas de las diferentes agencias de seguridad que participaron en las capturas del capo o en las investigaciones. Explicó al jurado que lo importante del proceso contra el Chapo no es demostrar si éste era el máximo líder del cártel de Sinaloa , sino catalogarlo como un jefe, "organizador, supervisor u otra posición de esa organización" para condenarlo por narcotráfico.

6 DEFENSA

La defensa resumió su postura final atacando la veracidad de los testigos cooperantes, todos ellos "mentirosos y criminales", por lo que apela a la duda razonable para no condenar.



Los defensores pidieron al jurado que se "aferren a sus dudas" y declaren a Guzmán no culpable ya que, de acuerdo con su criterio, no ha quedado demostrado que "El Chapo" fuera el líder del cártel.



Durante todo el juicio la defensa defendió que el liderazgo del cártel fue de "El Mayo" Zambada y que "El Chapo" no es otra cosa que un chivo expiatorio mientras Zambada sigue libre.