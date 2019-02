Retorno a México de solicitantes de asilo desde EEUU incluirá a familias

San Diego, Estados Unidos.



EEUU incluirá "muy pronto" a familias completas en el plan de retorno a México de migrantes que esperan su proceso de asilo, incluido en el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), revelaron este viernes funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).



Las autoridades de DHS precisaron durante una conferencia de prensa telefónica que los números crecerán conforme avance la implementación del MPP, que podrá ampliarse a otros puertos de entrada.



En la actualidad, el programa piloto solo se lleva a cabo a través de la garita internacional situada entre San Ysidro (California) y Tijuana (México).



Uno de los funcionarios que participó en la conferencia confirmó que las familias formarán parte del procedimiento, con la intención de asegurar que se mantendrán juntas durante su proceso migratorio.



En la implementación del programa piloto, México recibirá a diario grupos de aproximadamente 20 migrantes centroamericanos que cumplan con requisitos establecidos anteriormente, tales como ser adultos, no ser menores no acompañados y no tener historial criminal o problemas de salud.



Las personas que regresan a territorio mexicano lo hacen con una fecha para presentarse nuevamente al puerto de entrada y ser trasladadas a su audiencia con un juez de inmigración.



También se les entrega información para que puedan ser asesorados por abogados sobre su proceso.



Este último martes, el Gobierno comenzó la aplicación del MPP con el regreso de un hondureño y la presencia en la frontera de California de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.



El arribo de la funcionaria al puerto de entrada de San Ysidro respondió al inicio de este programa.



Desde los últimos meses de 2018 han entrado a México unos 11,500 migrantes centroamericanos, principalmente de Guatemala, El Salvador y de Honduras, y en estos días más de 10.000 han solicitado ingresar de manera regular al país vecino a través de una tarjeta de visitante por razones humanitarias.



El presidente Donald Trump acusó el miércoles a los Gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador de "animar" la creación de caravanas migrantes porque, a su parecer, esos países de Centroamérica quieren "deshacerse" de algunos de sus ciudadanos.