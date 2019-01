Más de 80 curas católicos abusaron de niños en la Diócesis de California

Los Ángeles, California.



Al menos 84 sacerdotes católicos abusaron sexualmente por seis décadas a menores en iglesias de una diócesis en California, según un reporte revelado este jueves por un bufete de abogados que tiene una demanda contra las autoridades eclesiásticas por más información sobre los agresores.



La diócesis de San Bernardino ya había divulgado en octubre pasado los nombres de 35 clérigos involucrados con abusos, todos fallecidos o excluidos de la diócesis. No se precisó si pueden practicar en otro lugar.



Pero Mike Reck, abogado del bufete Jeff Anderson & Associates, dijo que la lista estaba incompleta, pues no incluye los nombres de los acusados de abusos previos a 1978, cuando se creó la diócesis.



Explicó que los nombres que completan el reporte estaban en los archivos de la diócesis de San Diego, a la que pertenecía San Bernardino y Riverside antes de 1978, así como en información recopilada en reportes de prensa, informes de otras diócesis y otras demandas judiciales.



"Develar esta información hace que nuestros niños están más seguros y permite que los sobrevivientes, que aún sufren en silencio pensando que están solos, sepan que no están solos, que no hicieron nada malo", dijo el abogado.



Según el bufete, del total de 84 sacerdotes, 53 ya fallecieron, pero desconocen si el resto mantiene su ministerio, si salieron del país, si están bajo vigilancia o supervisión.



"Este reporte está incompleto", insistió Reck. "El resto de la información la tienen las autoridades de la iglesia. Exhortamos a los obispos a hacer lo correcto".



La Iglesia católica viene enfrentando meses de escándalo, con revelaciones de abusos encubiertos por la jerarquía en todo el mundo, principalmente en Australia, Chile y Estados Unidos.



El papa Francisco reconoció el lunes que el problema de los abusos sexuales del clero "continuará" de cara a la cumbre de febrero en el Vaticano para tomar medidas concretas.



- "Lo vieron en México, como sacerdote" -



El bufete Anderson introdujo una demanda en Los Ángeles, en representación de una de las víctimas, Tom Emmens, para exigir 11 diócesis de California revelen los nombres de cada clérigo acusado de agresión sexual, así como los reportes privados sobre esos abusos.



"Se trata de protección, a mi no me protegieron, lo menos que puedo hacer es tratar de proteger a los otros", expresó Emmens.



"Pedimos a todos los obispos que conviertan en una prioridad la seguridad de los niños y no oculten más información", continuó Reck, que aclaró que el recurso "no busca dinero".



Según el informe, al menos siete de los 84 sacerdotes abandonaron San Bernardino rumbo a México, incluido el sacerdote Fidencio Silva-Flores, que abusó a Manuel Vega, un policía retirado que tiene una demanda contra el Vaticano.



Y "lo vieron en México, como sacerdote", dijo Vega. "Se salió con la suya, nos abusó y se mudó". AFP