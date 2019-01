México: Sube a 117 los muertos por explosión de toma de combustible

Ciudad de México.



El número de personas fallecidas por la explosión de una toma clandestina de combustible en el municipio de Tlahuelilpan del estado de Hidalgo se elevó a 117, mientras 30 personas más siguen hospitalizadas, 10 de ellas muy graves, reportó este martes la Secretaría de Salud del Gobierno mexicano.



En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que de las personas hospitalizadas 10 continúan en una situación muy grave, y cuatro más permanecen en estado delicado.



De aquellos que están en situación grave, algunos tienen quemaduras en hasta 90 % de sus cuerpo y heridas internas, lo que pone en riesgo su vida.



Explicó que de las 117 muertes, 68 de ellas ocurrieron en el lugar y 49 en hospitales.

De las 30 personas que permanecen hospitalizadas, tres menores están en Galveston, Texas (EEUU), y los 27 restantes están en nosocomios de Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México.



El funcionario anunció que tras reducirse el número de lesionados concluye hoy la emergencia sanitaria, por lo que la atención a estos pacientes ya no será prioritaria. Sin embargo, dijo, se seguirá atendiendo a los lesionados y el sector salud se hará cargo de todos los gastos.



López-Gatell explicó que aun en caso de sobrevivir, estas personas tendrán un largo proceso de recuperación y rehabilitación muy largo.



Del mismo modo, las autoridades explicaron que estarán pendientes de los habitantes de la zona en donde se produjo el accidente para evaluar los daños a la salud que ocasionó la exposición a la gasolina, que de acuerdo con la Secretaría de Salud pueden ser desde leves hasta mortales.



Por ejemplo, respirar pequeñas dosis de vapores de gasolina puede causar irritación de nariz y garganta, dolores de cabeza, mareo, náusea, vómito, confusión y dificultad para respirar.



Mientras que ingerir gasolina irrita la garganta y el estómago, produce náuseas, vómito, mareo, dolores de cabeza y hasta quemaduras en tractos respiratorio y digestivo.



Aunque no está bien estudiado, un contacto prolongado con este combustible puede provocar pérdida de la memoria y debilitamiento muscular.



El 18 de enero, un grupo de pobladores del municipio de Tlahuelilpan, en el céntrico estado de Hidalgo, reventó un ducto de hidrocarburo y empezó a sustraer, de una forma muy rudimentaria, la gasolina.



Tras unas dos horas, y pese a la presencia del Ejército que poco pudo hacer para controlar la multitud de centenares de personas que se acercaron a recoger gasolina, se registró una fuerte explosión.



Desde que llegó al poder el 1 de diciembre pasado, López Obrador comenzó un combate frontal al robo de hidrocarburos que se realiza a través de los ductos de la empresa estatal Pemex, delito que genera pérdidas millonarias para la compañía.



Para tal fin, se reforzó con miles de agentes la seguridad en los ductos y se transportó más gasolina con pipas (camiones cisterna), lo que ha causado una crisis de desabastecimiento en diez estados del país, con estaciones de servicio cerradas y compras de pánico.