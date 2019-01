Mujica advierte que suenan los tambores de guerra por Venezuela

Montevideo, Uruguay.

El ex presidente uruguayo José Mujica (2010-2015) afirmó que "están sonando fuerte tambores de guerra en el Caribe por la situación venezolana" y subrayó que discutir la "legitimidad de un Gobierno u otro", en referencia a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó, "resulta infantil".



"Lo grave, lo penosamente grave, es la inminencia de guerra abierta (...) El presidente autoproclamado en Venezuela (Guaidó) o es muy joven o tiene atrás la seguridad que da sin ambages el Ejército de EEUU", sostuvo Mujica durante su audición radial semanal a través de la emisora M24.



Para Mujica, todavía "está muy fresca" la afirmación que hizo la pasada semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que "todas las opciones" estaban sobre la mesa en el caso de Venezuela.



"Ante tanta información, absolutamente secundaria, hay que subrayar lo central. Parecería que quieren convencerse, y a su vez convencernos a todos, de que la ilegitimidad eventual de unos se sustituye con la ilegitimidad de otros y todo esto tiene (...) latente una supuesta causa sacrosanta, la democracia, como siempre se ha hecho en vísperas de cualquier invasión", apostilló.



Subrayó que "atrás de la guerra siempre se mueven intereses" y que la democracia por la que se clama tiene "olor a petróleo" y puso a Libia como un ejemplo que "está todavía fresco".



"La verdad cruda, dura, descarnada es que lo más conservador de Estados Unidos no puede aceptar que China (y Rusia) terminen manejando el destino del petróleo venezolano. Esta es la causa profunda de la impaciencia que ha atacado a EEUU", resaltó.

Mujica resaltó que apoya la postura del actual Gobierno uruguayo, que evita pronunciarse a favor de Guaidó o Maduro y que aboga por una solución pacífica para el conflicto que vive el país caribeño y que se agravó después que, en la pasada semana, el jefe del Parlamento venezolano se autoproclamó presidente interino del país y fue reconocido por muchos países, entre ellos Argentina, Brasil, Paraguay y EEUU.



El ex presidente también apuntó que no existe voluntad política en el país caribeño para poder solucionar la crisis, ya que al régimen venezolano "no se le deja otro camino eventual que morir peleando", lo que "termina acorralando hacia la guerra".



"¿Quién con sentido común hoy puede asegurar elecciones libres para todas las tendencias en Venezuela? ¿Quién puede asegurar impunidad hacia atrás y hacia adelante tentando que lo que es confrontación se transforme en oposición? No veo otro camino que de garantía (sino la) ONU con su Consejo de Seguridad comprometido y con firmeza", reflexionó.



Para el ex guerrillero tupamaro, un diálogo solo sería posible a través de "una especie de junta ejecutiva donde estuvieran todas las tendencias, pero fuertemente monitoreada y garantizada por las Naciones Unidas".