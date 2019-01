Guaidó asume control de activos de Venezuela en el extranjero

Caracas, Venezuela.

El presidente interino de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, anunció este lunes que asumió el control de los activos de Venezuela en el exterior, para evitar que el Gobierno de Nicolás Maduro acabe con los recursos en una eventual salida del poder.



"A partir de este momento iniciamos la toma del control progresivo y ordenado de los activos de nuestra República en el exterior, para impedir que en su etapa de salida (...) el usurpador y su banda busque 'raspar la olla'(agotar)", dijo en un comunicado difundido en redes sociales.

Al mismo tiempo, Washington anunció sanciones contra la petrolera estatal de Venezuela PDVSA y dijo que su filial en ese país, Citgo, seguirá operando siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada en Estados Unidos.



En su nota, Guaidó, presidente del Parlamento de mayoría opositora, aseguró que iniciará el proceso de nombramiento de las juntas directivas de PDVSA y Citgo, para "iniciar la recuperación de nuestra industria que hoy pasa por un oscuro momento".



Guaidó señaló que propondrá al Congreso que tome "las medidas necesarias para garantizar la mayor transparencia y control en el uso" de esos recursos.



El segundo gobierno de Maduro es considerado ilegítimo por Estados Unidos, la UE, Canadá y una docena de países latinoamericanos -integrantes del Grupo de Lima-, que tildan su reelección de fraudulenta.

El oro de Maduro

En tanto, el gobierno británico reconoció este lunes haber recibido una petición de Guaidó para que el Banco de Inglaterra no devuelva al régimen de Maduro el oro y otros bienes que Caracas tiene depositados ahí.



El diputado conservador Crispin Blunt preguntó en el parlamento al secretario de Estado para Europa y las Américas, Alan Duncan, si sabía que "la primera carta enviada a un jefe de gobierno extranjero por el presidente interino Guaidó fue a la primera ministra (Theresa May, ndlr) el 26 de enero acerca del oro depositado en nombre del Banco Central de Venezuela".



A lo que Duncan respondió: "conozco la existencia de esa carta y, para los legisladores que no lo sepan ya, confirmo que el Banco de Inglaterra posee una cantidad significativa de oro venezolano en virtud de un contrato".



No precisó sin embargo el valor del depósito.