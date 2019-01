Trump prevé difíciles negociaciones con los demócratas para financiar su muro  

Washington, Estados Unidos.



El presidente de EEUU, Donald Trump, pronosticó este sábado que las negociaciones con la oposición demócrata para mantener abierta la Administración estadounidense más allá de las próximas tres semanas "no serán fáciles", e insistió en que hará lo que sea necesario para construir el muro en la frontera con México.



"21 días pasan muy rápido. Las negociaciones con los demócratas comenzarán inmediatamente. No será fácil llegar a un acuerdo, las dos partes están muy atrincheradas (en sus posturas)", escribió Trump en su cuenta de Twitter.







"El argumento a favor de la Seguridad Nacional ha quedado enormemente favorecido por lo que ha estado pasando en la Frontera y durante nuestros diálogos. ¡Construiremos el Muro!", agregó.



Trump cedió este viernes y puso fin a un cierre parcial de la Administración de 35 días, el más largo de la historia de EEUU, al firmar una ley que dota de fondos a las agencias federales durante las próximas tres semanas.



El mandatario había permitido que el 25 % de la Administración paralizara sus actividades por falta de fondos el pasado 22 de diciembre, ante la negativa de la mayoría demócrata en la Cámara Baja de incluir en los presupuestos federales fondos para la construcción del muro en la frontera.



Tras un mes insistiendo en que no aceptaría ningún presupuesto que no aportara dinero para el muro, Trump dio finalmente su brazo a torcer ante los crecientes informes sobre las dificultades económicas de los 800,000 trabajadores afectados, el caos en algunos aeropuertos y los posibles riesgos a la economía de EEUU.



Durante las próximas tres semanas, un comité bipartidista de la Cámara de Representantes y del Senado se reunirá para desarrollar una propuesta de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), el encargado de la política migratoria del país.



Pero Trump advirtió de que si los presupuestos que diseñe el Congreso para impedir un nuevo cierre a partir del 15 de febrero no incluyen fondos para el muro, declarará una "emergencia nacional", lo que le permitiría dedicar a ese proyecto fondos asignados a otras partidas.



Trump emitió hoy otros tuits defendiendo la necesidad del muro, incluido uno en el que denunciaba que una nueva caravana de migrantes centroamericanos está llegando a la frontera sur de México, donde casi 8,000 personas han pedido un visado humanitario para ingresar a ese país rumbo a EE.UU., según la cadena CBS News.







"Hemos logrado que den la vuelta, con gran esfuerzo, dos grandes caravanas, pero ahora se ha formado otra grande y está viniendo. ¡Al menos 8,000 personas! Si tuviéramos un poderoso Muro, ni siquiera intentarían hacer el largo y peligroso viaje. ¡Construyamos el Muro y Caerá el Crimen!", insistió.