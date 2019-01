Diputada que propuso toque de queda a mujeres en Veracruz se disculpa

México

Ana Miriam Ferráez Centeno, la diputada en Veracruz que propuso un “toque de queda” para que las mujeres no salgan a la calle y "no se expongan a sufrir violencia o ser asesinadas", se disculpó debido a la ola de críticas que desató su idea.



Según la medida las mujeres no circularián después de las 10:00 pm durante tres meses hasta que bajara el número de feminicidios.



La propuesta causó indignación ya que además, la diputada responsabilizaba a las víctimas por no denunciar cuando son agredidas.

“Quiero ofrecer una disculpa a todas las mujeres veracruzanas, no supe expresar de manera correcta la indignación, la impotencia y el dolor que siento ante esta situación de las cuales somos víctimas las mujeres en nuestro país”, dijo en conferencia de prensa.





Aseguró que nunca tuvo la intención de coartar la libertad de las mujeres ni victímizarlas y señaló que "es de humanos errar".



"Mi intención nunca fue coartar su libertad, ni tampoco victimizarlas; es de humanos errar y con humildad les reitero mi ofrecimiento de disculpas a todas las mujeres que se sintieron agredidas por mi declaración”, comentó.



Dijo ser la voz de muchas mujeres en el Congreso y celebró la decisión del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de poner en marcha el programa Cero Tolerancia a la Violencia.