Parlamento británico votará plan B del brexit el 29 de enero

LONDRES. El Parlamento británico votará el plan alternativo del brexit el próximo 29 de enero, anunció la líder conservadora de la Cámara Baja, Andrea Leadsom.

La dirigente comunicó a los diputados que la primera ministra británica, Theresa May, dará mañana una declaración en los Comunes sobre los próximos pasos del brexit y presentará una moción, que será debatida y votada el 29 de enero.

Leadsom hizo el anuncio después de que los parlamentarios rechazasen el pasado martes el pacto del brexit que la jefa del Gobierno negoció con la Unión Europea (UE).

Según la líder “tory” de los Comunes, los diputados podrán presentar enmiendas a la moción.

La primera ministra conservadora está obligada a presentar mañana un plan B del brexit tras el rechazo al acuerdo negociado con Bruselas y que establecía un periodo de transición, desde el próximo 29 de marzo a finales de 2020.

Golpe. May tuvo el jueves pasado conversaciones con diputados de distintos partidos a fin de desbloquear la crisis política, un día después de superar una moción de censura contra el Gobierno presentada por el líder laborista, Jeremy Corbyn.

Precisamente, el dirigente del principal partido de la oposición se ha negado a reunirse con la Primera Ministra si no recibe antes garantías de que no habrá un brexit sin acuerdo.

La jefa del Gobierno se reunió ya con los líderes parlamentarios de los partidos Liberal Demócrata, el Nacionalista Escocés (SNP) y el galés Plaid Cymru, con el objetivo de buscar un consenso sobre los términos de la retirada británica de la UE con miras al próximo 29 de marzo, la fecha establecida para la salida del Reino Unido (RU) del bloque europeo.

El martes, el Gobierno sufrió en los Comunes una derrota cuando 432 diputados rechazaron el pacto que fijaba los términos del “divorcio” de la Unión Europea frente a 202 que lo hicieron a favor.

El Reino Unido está sumido en una profunda crisis política, dos años y medio después de que los británicos votaran a favor del brexit en el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016.

Efecto comercial. El Reino Unido todavía no ha podido cerrar “ninguno” de los tratados comerciales con terceros países que se proponía tener a punto para la fecha de salida de la Unión Europea, el próximo 29 de marzo, según reveló el diario Financial Times.

“Ninguno estará listo para marzo”, indicó a la publicación un funcionario familiarizado con un memorándum interno del Gobierno en el que se evalúan medidas de contingencia para el caso de un brexit no negociado.

El ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, afirmó en 2017, poco después de que Londres activara el proceso de salida de la Unión Europea, que el Ejecutivo replicaría los 40 acuerdos comerciales que mantenía entonces el bloque comunitario con terceros países antes de que ocurriera la ruptura.

“Créanme, tendremos hasta 40 (tratados) preparados para un segundo después de la medianoche del día 29 de marzo de 2019”, dijo entonces Fox.

Un portavoz del Ministerio de Comercio Internacional rehusó comentar “filtraciones” con el diario británico; mientras que un funcionario de ese departamento aseguró que muchos tratados se encuentran “en una fase avanzada”.

Posibilidades. Un antiguo trabajador del Ministerio de Comercio Internacional, David Henig, esgrimió, sin embargo, que “el departamento está comenzando a descubrir aquello que los expertos en comercio saben desde hace tiempo que es difícil completar tratados comerciales, ya sean nuevos o reemplacen a otros existentes”.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, continúa explorando un posible acuerdo sobre los términos de salida de la Unión Europea que pueda recibir el respaldo tanto de Bruselas como del Parlamento británico.

Si el 29 de marzo no se ha ratificado un pacto ni se ha formalizado una extensión del plazo, el Reino Unido abandonará el bloque de manera no negociada, por lo que no existirá período de transición alguno antes de que el país esté excluido de las estructuras comunitarias.

El exministro británico de Exteriores Boris Johnson pidió al Gobierno que utilice el brexit para unir al Reino Unido y se concentre en los asuntos que llevaron a los votantes a apoyar la separación del país de la Unión Europea.

Johnson, defensor de una salida “dura” del bloque europeo, señaló que el brexit fue un acto de democracia pero también sobre el descontento por la brecha salarial entre directores de empresas y trabajadores.

“Sí, (el brexit) fue por democracia, pero ese voto fue impulsado por un sentimiento de que, de alguna manera, la gente de este país está muy separada”, dijo el diputado conservador.

Sueldos. “Todos sabemos sobre los (altos) salarios en los consejos de administración y la gran expansión en los últimos 25 años de la brecha entre la remuneración de los consejeros delegados (de las empresas que cotizan en el índice principal de la bolsa) FTSE100 y la de los empleados de esas empresas”, agregó Johnson.

“Si queremos que el pueblo del Reino Unido tenga un aumento de sueldo, como quiero yo, entonces no podemos esperar que sea solo controlando la inmigración. Tenemos que atender todas las causas”, puntualizó el exministro británico de Exteriores.

Después de que su acuerdo negociado con el bloque europeo fuera rechazado el 15 de este mes por la Cámara de los Comunes, May busca un plan alternativo que se votará el próximo 29 de enero.

