México: Luto y olor a gasolina en Tlahuelilpan tras explosión de ducto

Tlahuelilpan, México.



Tlahuelilpan amaneció este sábado sumido en angustia, luto y olor a gasolina tras la explosión de un ducto que dejó 67 muertos, en momentos en que el gobierno mexicano lucha contra el robo de combustible, que ha generado desabastecimiento.



A menos de 500 metros de este poblado de unos 20,000 habitantes, en un terreno agrícola, se localiza la zona cero, que está rodeada de militares y más temprano se alcanzaban a ver los cuerpos carbonizados de varias de las víctimas.

Video: Así inició la explosión del oleoducto en México



Ante la dolida mirada de familiares y especialistas forenses, los cadáveres permanecían en la postura en la que fallecieron, un visión semejante a la que dejó la explosión del Vesubio en la antigua Pompeya.



A media tarde, los cuerpos ya habían sido trasladados a morgues y funerarias cercanas, pero algunos vecinos temían que algunos permanecieran en la zona, enterrados debido al caos de la noche previa.

Vea: Dramáticas imágenes de la explosión del ducto de combustible en Hidalgo, México

Militares resguardan el área en la que ocurrió la explosión. Al fondo forenses trabajan en el levantamiento de cadáveres.

En la vecina ciudad de Tula, varias personas esperan identificar a sus familiares, aunque el proceso puede tardar porque se requieren pruebas de ADN.



Algunos, como Arturo Rufino López, de 26 años, tuvieron suerte y lograron reconocer a sus parientes.



"Estoy esperando que ya nos lo entreguen", dice sobre el cuerpo de su tío político, al que fue a buscar primero al lugar del desastre desde las 02h00 del sábado (08h00 GMT)



Con los ojos llorosos, una mujer que evita dar su nombre afirma que ya identificó el cuerpo de su yerno y espera que se lo entreguen para sepultarlo.

La tristeza embarga a los pobladores de Tlahuelilpan.

- Gasolina gratis -



El ducto fue perforado la tarde del viernes por criminales dedicados al llamado "huachicoleo", tráfico de combustible robado, delito que se ha extendido de la mano del narcotráfico dejando pérdidas anuales por más de 3,000 millones de dólares a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).



Al enterarse de que estaba corriendo gasolina a raudales, unas 700 personas corrieron con contenedores de todos los tamaños a llevarse el preciado combustible, que no deja de encarecerse y que ha escaseado en los últimos días en amplias zonas de México.



Personal del Ejército acudió al lugar pero se retiraron al no conseguir dispersar a la multitud. Tenían órdenes de no intervenir, reconoció el gobierno.



Para López, el Ejército fue pasivo. "Era bastante gente, fue muy rápida la explosión, había Ejército y no te dicen nada, no te dicen que no te puedes meter", dice.

Personas esperan identificar a sus familiares que estaban en el lugar en el momento de la explosión.

Pero Patricia Vázquez, de 46 años y cuya familia se dedica al transporte, reconoce que hay una corresponsabilidad en la tragedia porque el robo de gasolina "ya se había salido de control".



"A veces también es culpa de uno, ahorita fue la falta de combustible lo que detonó. Dijeron 'ahorita hay que aprovechar' y nunca midieron el riesgo", agrega Vázquez, quien hasta la mañana del sábado no lograba ubicar a uno de sus hermanos quien estuvo en el lugar del saqueo.



- "Ganan muy poco" -



La gasolina ha escaseado en una decena de los 32 estados que conforman México luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el poder el 1 de diciembre, lanzó una estrategia para combatir el "huachicol", que consiste básicamente en cerrar ductos y distribuir el combustible en camiones cisterna.



Las operaciones del ducto que estalló habían sido suspendidas el 23 de diciembre y apenas estaba siendo llenado cuando fue perforado el viernes.

Muchos cadáveres quedaron carbonizados, por lo que no han podido ser identificados.

Otro vecino, que no quiso identificarse, argumenta que el poblado, en el que predominan las viviendas de materiales firmes, y que cuenta con comercios y algunos hoteles, tiene pocas fuentes de ingresos.



"A como está (de elevado) el precio de la gasolina muchos lo ven como oportunidad, ganan muy poco como campesinos", dice.



Julio Flores, un poblador de 62 años incapaz de contener su angustia, busca a su hijo, quien, asegura, se vio envuelto en la tragedia de manera circunstancial.



"Le gusta ser curioso, auxiliar a la gente y a lo mejor cometió el error de venirse para acá, porque necesidad de robar eso pues no", dice al detallar que su hijo vive en Canadá y estaba de visita.

La explosión ocurrió en la noche del viernes.

Esta es la mayor tragedia derivada del robo de combustible en México, pues si bien se han registrado varios incendios en ductos perforados, la mayoría no ha dejado víctimas.



El presidente acudió la noche del viernes a Tlahuelilpan, donde ofreció condolencias y anunció que mantendría la lucha contra el robo de combustible.