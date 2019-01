Piden dimisión de May tras abrumadora derrota del "brexit"

Londres, Inglaterra.

El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, acusó hoy a la primera ministra, Theresa May, de "no aceptar" la derrota en el Parlamento de su plan del "brexit" e insistió en que cualquier otro jefe de Gobierno hubiera dimitido.



En la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes, Corbyn también le reprochó "haberle fallado" al país con el acuerdo del "brexit", que fue rechazado anoche por una mayoría de 230 votos, algo sin precedentes en la historia moderna del país.



"Este Gobierno ha fallado al país, no puede gobernar. No puede contar con el apoyo de la mayoría de la gente y, ante el problema más importante en este momento, el 'brexit', ha fracasado otra vez y perdió anoche el voto", afirmó.



Tras la derrota sufrida por May, Corbyn presentó una moción de censura contra el Ejecutivo, que será debatida en la tarde de este miércoles y votada por la noche en los Comunes, aunque se espera que el Gobierno pueda superarla al contar con el respaldo de los diez diputados del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.



"¿No es el caso que cualquier primer ministro que hubiera afrontado una derrota como la de anoche hubiera dimitido y este país podría elegir el Gobierno que quisiese?", se preguntó el político izquierdista.



En una sesión parlamentaria menos acalorada que en días previos, May afirmó por su parte que si los diputados no cumplen con el resultado del referéndum de junio de 2016, en que votaron a favor del "brexit", la opinión que "tendrá el pueblo británico de esta cámara del Parlamento y de los políticos" será "muy baja".



"Habrán perdido la fe en los políticos de todo el Parlamento. Necesitamos que se cumpla el brexit", argumentó.



La primera ministra insistió en que escuchará la opinión de los diputados para tratar de buscar la manera de desbloquear la actual situación sobre la retirada del país de la UE.

El Gobierno "tory" sufrió una derrota demoledora cuando 432 diputados se posicionaron en contra del pacto que fijaba los términos del "divorcio" británico de la UE frente a 202 que lo hicieron a favor.



El rechazo de anoche y la moción de censura contra el Gobierno han sumido al Reino Unido en una profunda crisis política, dos años y medio después del plebiscito europeo.



El acuerdo negociado por May con la UE no convenció a los diputados, que veían con desconfianza la controvertida salvaguarda pensada para evitar una frontera fija entre las dos Irlandas.



En caso de que May supere esta noche la moción de censura, tendrá de plazo hasta el próximo lunes, día 21, para presentar un plan alternativo del "brexit". EFE