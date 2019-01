Llegó la hora de la verdad para el acuerdo de Brexit de Theresa May

Londres, Inglaterra.

El acuerdo de Brexit negociado con sudor y sangre por la primera ministra británica, Theresa May, se encaminaba este martes a una histórica derrota en un Parlamento tan ampliamente hostil que la única incógnita parece versar sobre qué ocurrirá tras su rechazo.



Antes de la votación, que comenzó a las 19h00 (locales y GMT) con el examen de las enmiendas presentadas por los diputados, May cerró cinco días de acalorados debates llamando a los diputados a respetar el resultado del referéndum que decidió la salida de Reino Unido de la Unión Europea.



"Creo que tenemos el deber de cumplir con la decisión democrática del pueblo británico", dijo, advirtiendo a los legisladores que la UE no ofrecería ningún "acuerdo alternativo" si el suyo, como se prevé, es rechazado.





Tras la votación de las enmiendas, los diputados deben decidir la ratificación o rechazo del documento de 585 páginas fruto de 17 meses de difíciles negociaciones con Bruselas.



"No, no es perfecto. Y sí, es una fórmula de concertación", había admitido la jefa de gobierno conservadora el lunes, al tiempo que llamaba a los legisladores a "volver a examinar el texto" con un espíritu abierto.



En un intento por salvarlo, o limitar al menos la derrota con la esperanza de conservar un margen de maniobra posterior, May presentó una carta en la que Bruselas asegura que la UE quiere evitar la aplicación de su punto más conflictivo, el denominado 'backstop'.

Ideado para evitar la reinstauración de una frontera dura en la isla de Irlanda, por temor a amenazar el Acuerdo de Paz de 1998, es un mecanismo por el cual Reino Unido permanecería en la unión aduanera europea e Irlanda del Norte seguiría rigiéndose por las reglas del mercado único.



Pero solo debe entrar en vigor si no se encuentra una solución mejor en el marco de la futura relación que ambas partes deben negociar tras el Brexit, fijado para el 29 de marzo.



Las nuevas garantías de Bruselas no parecieron, sin embargo, vencer el rechazo.



"No podremos respaldar el Acuerdo de Retirada esta noche, queremos que la primera ministra vuelva a la UE y diga que el 'backstop' debe desaparecer, porque no tiene ningún significado real", advirtió el martes Arlene Foster, líder del pequeño partido norirlandés DUP, aliado clave de May, de cuyos 10 depende su estrecha mayoría parlamentaria.