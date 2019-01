El muro de Trump: división y el cierre más largo de la historia

Laredo, México

México está a unos minutos a pie, el tiempo que se tarda en cruzar uno de los puentes sobre el Río Grande. En Laredo, Texas, donde la vida transcurre íntimamente ligada al otro lado de la frontera, el muro prometido por Donald Trump divide a los ciudadanos.

Además Este cierre parcial superó al del mandato de Bill Clinton (1993-2001), que tuvo lugar entre el 16 de diciembre de 1995 y el 6 de enero de 1996. Duró 21 días.

El presidente estadounidense ha hecho de ello el centro de un debate nacional incendiario: exige en el presupuesto de este año 5,700 millones de dólares para financiar la construcción del muro, hasta el punto de haber provocado el bloqueo de parte del gobierno federal en medio de su enfrentamiento con los congresistas demócratas, que se oponen al proyecto. El “shutdown” entró hoy en su día 25, convirtiéndose en el más largo de la historia del país.

Contrariamente a varios habitantes de Laredo, que se niegan elegantemente a expresar sus opiniones sobre este tema tan sensible, Manuel García manifiesta su opinión abiertamente antes de entrar a misa en la Catedral San Agustín, en el pequeño centro histórico de la ciudad: está “100% de acuerdo” con Trump.

Costo del muro Una investigación del Post reveló que el muro puede tener un costo total de al menos 25,000 millones de dólares, llevar más de 10 años y requerir de unos 10,000 obreros.

“Creo que construir ese muro sería formidable, sí”, dice el hombre de negocios. “Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero hay que ser honesto: lo necesitamos” porque “gastamos demasiado dinero con las patrullas que van y vienen” por la frontera.

Sus ancestros llegaron desde México “legalmente” y así es como deberían de entrar todos los inmigrantes, opina. Además hoy hay “mucha criminalidad”, argumenta, si bien reconoce no haber advertido un incremento de crímenes en Laredo.

Ante esta opinión, Jennifer Fanelli, una conductora de autobús de 27 años, se exaspera. No duda en hablar de “racismo”, aunque las declaraciones vengan de personas de origen mexicano. “Estoy en contra de eso (el muro)... porque de todos modos van a encontrar una manera de venirse para acá, y la gente se viene para ganar un futuro mejor”, dice la joven nacida en Minnesota, que vino a vivir a Laredo con su madre cuando su padre murió. “Minnesota está bonito pero hay mucho racismo. Y yo pensaba que viniendo acá, porque somos todos latinos, (se habría acabado), pero no acaba. O sea que nosotros, que somos latinos, les echamos a los mexicanos. No acaba. No hay un fin”, lamenta.

Trump mantuvo ayer en una visita a Nueva Orleans su intransigencia sobre el cierre parcial del gobierno. “Cuando se trata de mantener seguro al pueblo estadounidense, no voy a ceder jamás”, dijo, reiterando que el muro es necesario por razones de seguridad y humanitarias.