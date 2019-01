Asesinan a tiros a un rapero puertorriqueño abiertamente gay  

Puerto Rico

El rapero puertorriqueño Kevin Fret, una joven estrella de las redes sociales abiertamente homosexual y cuya fama estaba en ascenso, fue asesinado a tiros en la capital de la isla, San Juan, informó la prensa local.



Fret recibió dos disparos de bala cuando andaba en motocicleta la madrugada del jueves en el vecindario de Santurce, dijo la policía al diario El Nuevo Día.



De 25 años, Fret cultivaba el género "trap", una ramificación del rap y el hiphop más lento y de letras más explícitas que se originó en el sureste de Estados Unidos.

Además lea: FOTOS: Caos y desesperación viven mexicanos por desabastecimiento de combustible

La revista de entretenimiento Paper lo calificó en una nota de abril del año pasado como "el primer artista latino de trap abiertamente gay" y le dio el crédito de "estar trascendiendo el machismo [del trap] y transformando el género".



En su cuenta de Instagram, que suma más de 120.000 seguidores, no hay ninguna imagen publicada. No obstante, en su última "historia" -el espacio donde todo lo compartido desaparece tras un día-, el trapero escribió: "Ora, relájate, espera mis tiempos y yo haré el resto -Dios", según reportó el diario.

Su tema debut, "Soy así", fue publicado en abril del año pasado y suma 800,000 clics. En él, el artista baila sensualmente con pantalones deportivos de lentejuelas, un "crop top" por encima del ombligo y zapatos y gafas de sol brillantes.



"Por más que me quieran odiar es que soy así (...) Mis amigas me dicen que soy classy / Bicthy, fricky, pa' tumbarles lo macho yo tengo el tricky", dice la canción.



Su publicista, Eduardo Rodríguez, dijo en un comunicado obtenido por END que "Kevin era un alma artística, un soñador de corazón grande" y llamó a acabar con la violencia en Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe que aún no se recupera del azote de dos huracanes en 2017.

"No hay palabras que describan el sentimiento que tenemos y el dolor que nos causa saber que una persona con tantos sueños, se tenga que ir. Todos debemos unirnos en estos tiempos difíciles, y pedir mucha paz para nuestro querido Puerto Rico", agregó.