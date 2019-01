Supremo convoca a Maduro para investirlo como presidente reelecto

Caracas, Venezuela.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela convocó hoy al jefe de Estado, Nicolás Maduro, para investirlo el próximo jueves como presidente reelegido por haber obtenido la victoria en unos comicios señalados de fraudulentos y no reconocidos por numerosos gobiernos.



El presidente del máximo tribunal, Maikel Moreno, dijo hoy que el líder chavista no tomará juramento ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), como indica la Constitución, por encontrarse este foro controlado por la oposición en "desacato".



Los magistrados acordaron convocar a Maduro para el día 10 de enero a las 14.00 GMT "a los fines de ser juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2019-2025", dijo Moreno en una alocución que fue transmitida por el canal multiestatal Telesur.



El Supremo declaró a la Cámara en desacato semanas después de que el antichavismo se hiciera con la mayoría de los escaños a principios de 2016 y desde entonces Maduro no rinde cuenta a los diputados en tanto que el resto de poderes públicos, cercanos al Ejecutivo, no toman en cuenta las decisiones del Legislativo.

Esta situación "imposibilita que el ciudadano Nicolás Maduro, presidente electo y en funciones lo haga (el juramento) ante ese Parlamento nacional", dijo hoy Moreno.



En mayo pasado Maduro ganó con casi el 70 % de los votos en una contienda en la que no participó el grueso de la oposición por considerar que no estaban dadas las condiciones para que la competencia fuera justa y transparente, entre otras cosas, por la inhabilitación política de sus principales dirigentes.



El Parlamento ha dicho que no reconocerá la legitimidad de Maduro desde este jueves, cuando, denuncian, la primera magistratura del país será "usurpada" por el líder chavista.



Varios gobiernos de América y Europa han advertido que no reconocerán al Gobierno de Maduro, señalado ya por algunos como un régimen dictatorial bajo el cual el país petrolero entró en su peor crisis económica. EFE