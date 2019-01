Andrés Manuel López Obrador: "Me patea el hígado la corrupción"

Ciudad de México.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que mañana dará a conocer su declaración patrimonial, y advirtió que el funcionario federal que no lo haga no podrá trabajar en su Gobierno.



El Mandatario se dijo cansado de que México sea visto en el extranjero como un país corrupto.



"Voy a dar a conocer mis bienes, y todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes, transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva, pero por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes, el que no los dé a conocer, alegando de que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este Gobierno, transparencia es transparencia", comentó en conferencia de prensa.



"El principal problema de México es la corrupción, no lo olvidemos, me patea el hígado el saber que organismos internacionales como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción, como mexicano me indigna, me molesta".



En Palacio Nacional, López Obrador recordó que terminar con la corrupción y ser un Gobierno transparente fue una de sus promesas cuando tomó posesión, por lo que va a cumplir, empezando por él, pues el recto proceder del Presidente define, en mucho, el comportamiento de una Administración.



Expuso que transparentar los bienes también incluye lo que tengan los familiares más cercanos.



"Todos van a dar a conocer sus bienes, nadie va a poder trabajar en el Gobierno sino da a conocer sus bienes, sino los transparenta, a todos los niveles, familiares cercanos, esto tiene que cambiar, lo dije en la toma de protesta.



"Nuestro pueblo es honesto, nuestro pueblo tiene buenos sentimientos, es trabajador, es un pueblo ejemplar, y un grupo de ambiciosos ha manchado el nombre de México y han afectado la reputación de los mexicanos, esto se acaba, me canso ganso", agregó.