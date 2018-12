Niño sobrevive una hora sepultado en una avalancha

París.



Un gendarme y su perro salvaron a un niño de 12 años de una muerte segura al rescatarlo de una avalancha de nieve en los Alpes franceses en la que quedó una hora sepultado, informó ayer la Gendarmería de Saboya.



“Encontrar a una persona viva sin un detector de víctimas de avalancha después de 15 minutos en la nieve es un auténtico milagro”, añadió la gendarmería en Twitter.



El jovencito integraba un grupo de siete que practicaban esquí en un lugar no autorizado de la estación de La Plagne y desencadenó un desprendimiento que le desplazó varios metros antes de quedar sepultado.



El niño comenzó el descenso frente a los demás y fue el único que quedó atrapado cuando una gran sección de nieve se desprendió y bajó por la montaña, agregó la policía. Fue arrastrado al menos 100 metros por la fuerza de la avalancha. El niño, de nacionalidad francesa, no portaba un sistema de Detector de Víctimas de Avalanchas, por lo que los equipos de rescate trabajaron contrarreloj y sin medios fiables para dar con él.



Una vez encontrado, fue trasladado al hospital de Grenoble, donde está ingresado en condición “estable”, según la emisora France Info.



El ministro del Interior de Francia, Christophe Castaner, dijo en Twitter que el agente, Raphaël C., y su perro, Gétro, son “héroes cotidianos” y recordó a los franceses de que hay que seguir los consejos de seguridad en la nieve.



La policía dijo que uno de los motivos por los cuales sobrevivió el niño es porque la nieve no bloqueó sus vías respiratorias y tenía consigo una bolsa de aire.