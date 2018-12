Periodista tunecino se prende fuego en Kaserine para causar otra revolución

Kaserine, Túnez.

Un periodista tunecino murió hoy a causa de las heridas sufridas al prenderse fuego en la plaza pública de la ciudad de Kaserine, una de las más pobres y deprimidas del interior de Túnez, informaron a Efe fuentes médicas.



En un mensaje previo difundido en las redes sociales, Abderrazak Rezgui, fotógrafo y corresponsal de la cadena de televisión local Telvza Tv, explicó que con su acción pretendía iniciar una revolución como la que se desató hace ocho años tras el suicidio del joven Mohamad Bouazizi en la localidad vecina de Sidi bou Sid.



Aquella acción desencadenó una marea de protestas sociales en las zonas rurales de Túnez que pronto se propagó a la capital y que obligó a abandonar el país al dictador Zinedin el Abidin Ben Ali en lo que fue el estallido de las denominadas "primaveras árabes".



En su mensaje, Rezgui apeló a todos los desempleados tunecinos, "a aquellos que no tienen medios de subsistencia, que no encuentran qué comer".



"A quienes cuando vienen aquí a protestar, los acusamos de terrorismo. Cada vez que una persona sale a la calle para reclamar su derecho al empleo, inventamos una historia de terrorismo. Un ataque aquí, un intento allí. Intentan silenciarnos", denunció en un mensaje a cámara.



"En lo que a mí respecta, hoy decidí comenzar una revolución por mi cuenta. Quien quiera apoyarme es bienvenido. Voy a protestar solo, me inmolaré y si una persona consigue un trabajo gracias a mí, estaré encantado de que Dios le ayude", agregó.



En su alegato, Rezgui explicó que han pasado ocho años del inicio de la llamada "revolución del Jazmin" y de la huida del dictador, refugiado desde entonces en Arabia Saudí, y que la promesas de cambio siguen vacías.



"Ya es suficiente, 8 años ya. Te cansas de las promesas diarias incumplidas. Estas son solo mentiras. No pertenezco a ningún partido político. Tú te niegas a contratar a desempleados y prefieres corromper a los que ya tienen un medio de vida", agregó el periodista, que instó a sus compatriotas a una nueva revolución.



"A todos los desempleados en Kasserine, solo me quedan 20 minutos. Estoy en el lugar de los mártires. Reclamad vuestro derecho, protestad, quemad neumáticos. El estado no quiere movimientos pacíficos. Espero que mi mensaje llegue", concluye.



Pese a que su transición política es aún el único éxito que queda de las "primaveras árabes", Túnez sigue sumido en una grave crisis económica y social sostenida en los mismos problemas que llevaron a la revolución: el desempleo, que asciende al 35 por entre los jóvenes, y la corrupción, endémica en el país.



La falta de una verdadera revolución económica llevó al Gobierno a pedir un préstamos por valor de 2.500 millones de euros al Fondo Monetario Internacional a cambio de una serie de políticas de austeridad que tampoco ha sabido hasta la fecha aplicar. Texto y foto de EFE.