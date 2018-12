Presidente Jimmy Morales asegura que en Guatemala “se cumplirá la ley”

Guatemala.



El presidente Jimmy Morales aseguró ayer que en Guatemala “se cumplirá la ley” sobre los 11 investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a los que no les renovaron la visa de trabajo.



Consultado por periodistas sobre el retiro de las visas luego de inaugurar la consulta externa de un nuevo hospital que se construye en el municipio sureño de Villa Nueva, el mandatario dijo que “se cumplirá la ley”·



El martes, la Cancillería les solicitó los carnés a los 11 investigadores y luego la Dirección General de Migración les dio un plazo de 72 horas para que abandonen Guatemala. Morales manifestó que le han dado todo el apoyo al organismo de las Naciones Unidas, pero aseveró que la respuesta “no ha sido la misma”.



“Lo que estamos haciendo es tomar decisiones de Estado”, afirmó el mandatario y enfatizó que su Gobierno ha actuado de buena fe, pero cuestionó que la otra parte no contesta. “Qué ha pasado si yo le hablo 20 veces y no contesta”, preguntó y respondió: “No hay diálogo”.