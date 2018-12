El millonario ‘outsider’ que quiere ser presidente de Uruguay

Montevideo.



El 1 de diciembre de 2016, el uruguayo Juan Sartori abrió las operaciones en la bolsa de Toronto, donde su empresa de producción de cannabis en Uruguay comenzaba a cotizar. Hoy, desprendido de ese emprendimiento, sin experiencia política, busca ser presidente de Uruguay.



En un piso del centro de Montevideo lleno de obras de arte y viejos pósters de mundiales de fútbol, este millonario de 37 años, yerno del magnate ruso dueño del AS Mónaco Dimitri Rybolovlev, acepta hablar de su proyecto político.



En un país acostumbrado a candidatos que se postulan luego de años de trayectoria, la irrupción de Sartori en el tradicional Partido Nacional (centroderecha) causó conmoción. Nunca votó en el país donde nació y como señas de identidad uruguaya exhibe su pasión por el fútbol y el mate.



Vive al galope de los aviones en los lugares donde tiene empresas, de agricultura o energía, pero ahora, asegura, se afincó en Montevideo luego de una “etapa” como empresario que lo convirtió en millonario y -como su suegro- en dueño de un club de fútbol, el Sunderland de la tercera división inglesa.



“Tengo un club en Inglaterra que es el Sunderland. Vivo esos partidos con mucha emoción” pero “para mí no hay nada como un gol de Uruguay en un mundial”, afirma.



“Las ideas y los sueños tienen que tener pie en la realidad. Por más que a mí me encante el fútbol no hubiera comprado un club si no pensaba que era un proyecto sustentable. Fue una oportunidad muy interesante, un gran club histórico (se fundó en 1879) en muchas dificultades. Pudimos poner en funcionamiento una nueva manera de administrar el club” y mejorar resultados, explica con pragmatismo. Esa misma visión es la que, argumenta, espera aportar a la política del lugar que dejó cuando era un niño.



Opiniones



Sartori aún no ha presentado un programa de gobierno. Deberá competir por la candidatura de un partido al que se afilió recientemente. De propuestas concretas habla poco. Se limita a dar su diagnóstico de lo que, considera, es un país en fase de estancamiento.



“Los jóvenes me dicen que no consiguen empleo, que están pensando en irse al exterior. Los empresarios me dicen que están achicando, es algo que está pasando en Uruguay”, remarca.



Uruguay enfrenta un deterioro del mercado de trabajo, en particular en sectores tradicionales de fuerte generación de mano de obra, como el lechero. El desempleo llega a 8,6%, la inflación es de 8,05%, por encima del techo del rango meta oficial (7%), y el déficit fiscal está clavado en 4% del PIB con el FMI recomendando reducir el gasto para tratar de encaminarlo hacia un lejano 2,5%.



Sartori sostiene que en Uruguay la vida se ha vuelto muy cara y una extendida clase media “llega justito a fin de mes”, producto de “ineficiencias” en la administración pública.



“Tenemos el combustible más caro del mundo. ¿Y por qué? Porque una empresa estatal lo vende a precios ridículos, absurdos, y además después pierde plata. ¿Cómo no va a estar desmotivado un empresario del agro que paga un precio muy alto para poder emprender y después el dinero termina de esa manera?”, inquirió.