Aeropuerto de Londres suspende vuelos por presencia de drones

Londres, Inglaterra.

El aeropuerto londinense de Gatwick, uno de los mayores de Europa, fue cerrado el jueves debido a la presencia de drones de origen desconocido, amenazando los viajes de miles de personas que debían transitar por él en el inicio de las vacaciones de Navidad.



"Todos los vuelos con destino y origen en Gatwick están actualmente suspendidos, durante el tiempo que investiguemos la presencia de drones que sobrevolaron nuestro aeropuerto", informó la estación aérea, la segunda mayor de Reino Unido y octava de Europa en términos de tráfico.



Las largas colas de pasajeros desconcertados no dejaban de crecer frente a los mostradores de información, constató un periodista de la AFP, mientras otros viajeros afirmaban haber permanecido bloqueados dentro de sus aviones durante varias horas.



Gatwick fue cerrado a las 21H03 (locales y GMT) del miércoles después de que se avistasen dos drones sobrevolando el lugar. Durante la noche volvió a abrir menos de una hora, antes de cerrar de nuevo a 03H45 cuando se volvió a señalar la presencia de drones.



Sin vínculo terrorista

Tras iniciar una investigación que seguía abierta, la policía aseguró que se trata de "un acto deliberado que busca perturbar el funcionamiento del aeropuerto" pero precisó que "no hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera un vínculo terrorista".



"Este comportamiento es irresponsable y completamente inaceptable", fustigó un portavoz de la primera ministra conservadora Theresa May, mientras la subsecretaria de Estado de Transportes, la baronesa Elizabeth Sugg, era interrogada en la cámara de los Lores sobre la lentitud de las autoridades para identificar y detener a sus autores.

La legislación británica estipula que no se pueden utilizar drones a menos de un kilómetro de un aeropuerto y que estos no deben superar una altitud de 122 metros.



"Estos drones han volado de forma ilegal y la ley no podría ser más clara, quienes ponga en peligro la seguridad de los aviones podrían ser condenados a penas de hasta cinco años de cárcel", afirmó el portavoz de May, solidarizándose con "todos los pasajeros que sufren estas perturbaciones".



Unas 110,000 personas debían despegar o aterrizar en Gatwick el jueves a bordo de los 760 vuelos previstos en el primer gran día de viajes con motivo de las vacaciones de fin de año.



Numerosos pasajeros tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto, cubiertos únicamente con sus abrigos, mientras otros lamentaban un pésimo inicio de vacaciones.