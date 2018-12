Maduro ordena a sus Fuerzas Armadas a prepararse para atacar

Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó hoy al mandatario colombiano, Iván Duque, de dirigir planes militares contra la llamada revolución bolivariana por lo que pidió a la Fuerza Armada de su país prepararse para defender y atacar.



"Iván Duque, eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela (...) Él personalmente dirige la preparación de acciones contra Venezuela, así lo denuncio al mundo, con el apoyo, con el financiamiento de la Casa Blanca", dijo Maduro durante un acto con militares en Caracas.



El mandatario dijo querer "las mejores relaciones" con todos los países pero advirtió a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sobre planes conspirativos que se estarían tejiendo entre Bogotá, Washington y Brasilia.

"Eres responsable por tu ambición, por tu egoísmo, por tus odios contra Venezuela, por tu inmadurez Iván Duque, no estás preparado para ser jefe de Estado, no estás preparado para ser presidente de Colombia y ya toda Colombia lo sabe", continuó el gobernante.



Maduro pidió a los militares venezolanos desarrollar labores preventivas ante "cualquier movimiento extraño de grupos paramilitares o infiltrados que pueda haber por aquí o por allá", y labores defensivas para "defender cada palmo del territorio nacional de los enemigos de la patria".



"El pueblo va a defender con su vida el derecho a la paz, el derecho a la independencia, el derecho a la soberanía de nuestra Venezuela amada y sagrada", remarcó.



Además, ordenó a la FANB preparar "meticulosamente" labores ofensivas "para ir al corazón del enemigo que ose tocar la tierra venezolana" y "arrancarle el corazón al enemigo en su propio territorio"; aunque dijo esperar que esta medida no sea necesaria nunca.

"Vamos a defender nuestra patria de imperialistas, de oligarcas y de traidores y traidoras (...) vengan de Bogotá o vengan de Brasilia (...) o de traidores que vendan su alma por un puñado de sucios dólares venidos de Colombia y del imperio del norte", agregó.



El Gobierno venezolano denunció este mes que más de 700 "mercenarios" están siendo entrenados en Colombia para simular ataques venezolanos contra las fuerzas del orden en el país vecino y que esto genere una "desestabilización" que justifique la intervención extranjera.



Luego de esa acusación, el presidente Duque subrayó que Colombia es "un país respetuoso del derecho internacional" y que se ha caracterizado "por tener instituciones sólidas", así como por "acudir a organismos multilaterales cuando se trata de obligaciones de otros países para con Colombia". EFE