Nayib Bukele lidera intención de voto en El Salvador

San Salvador.



El exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, lidera la intención de voto para los comicios presidenciales del 3 de febrero, superando a los partidos tradicionales, según una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) divulgada ayer.



Ante la pregunta de por quién votaría si las elecciones fueran el próximo domingo, 44,1% dijo que votaría por Bukele, postulado por la Gran Alianza Nacional (Gana) y el movimiento Nuevas Ideas.



Le sigue a la distancia, con 19,7%, el empresario Carlos Calleja, quien representa una coalición de tres partidos de derecha encabezados por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).



La encuesta, realizada del 16 de noviembre al 2 de diciembre entre 1,806 personas, relegó al tercer lugar al gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmlan, izquierda) que postula al excanciller Hugo Martínez, con 10,6%.



El minoritario partido de derecha Vamos obtuvo un escaso 0,8% para su candidato, el empresario Josué Alvarado.



La encuesta determinó que 22,3%, no sabe o no respondió por quién votará, mientras que 2,5% dijo que no votará por ninguno o anulará su voto.



“Los resultados, a juicio de nosotros, lo que arrojan es una constatación: el progresivo deterioro que han tenido los dos partidos mayoritarios (Fmln y Arena) se ha convertido en el principal contrapeso de sus fórmulas presidenciales”, declaró el vicerrector de la UCA, Omar Serrano.



La pérdida de popularidad de la derecha e izquierda tradicionales demuestra que “hay un desencanto del ejercicio de la política tradicional”, según Serrano.