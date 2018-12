Walmart y Target son demandados por vender juguetes contaminados con plomo

Nueva York, Estados Unidos.



La justicia del Estado de Nueva York anunció el jueves que presentó demandas contra los gigantes minoristas Walmart y Target por vender juguetes infantiles contaminados con plomo en sus tiendas.



Los productos involucrados son kits diseñados para hacer joyas, comercializados entre 2015 y 2016 con el nombre de "Cra-Z-Jewelz" e importados por la empresa LaRose Industries, detalla una declaración.



Según las pruebas realizadas por las autoridades, algunos elementos contenían hasta 10 veces el nivel de plomo permitido.



Estos resultados ya habían llevado a una retirada masiva del producto en 2016.



Los procedimientos implicaron reclamar hasta 6.000 dólares en multas por cada uno de los kits vendidos, así como la implementación por parte de las compañías de medidas adicionales para garantizar que esta situación no vuelva a ocurrir.



"Ningún padre debería tener que preocuparse por si los juguetes de sus hijos son tóxicos o no", dijo la fiscal general del Estado de Nueva York, Barbara Underwood, en el comunicado.



Walmart afirma haber retirado los juguetes de sus tiendas y sitio web justo después de que el importador lo notificara.



"Tomamos en serio la seguridad de nuestros clientes y les pedimos a nuestros proveedores que cumplan con todos los estándares de seguridad", dijo la compañía en un mensaje enviado a AFP. Target no respondió de inmediato a las solicitudes de AFP.