AMLO critica salarios de Corte Suprema y los compara con Trump

Ciudad de México.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reiteró su crítica a los excesivos sueldos del Poder Judicial al señalar que sólo su homólogo de EEUU, Donald Trump, gana más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia.



"Se molestan pero la verdad es que como se dice se rayaban, sueldos elevadísimos, dicen que no es cierto que ganen 600 mil pesos mensuales, pues tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto, son 7 millones de pesos al año en sueldo bruto mas otras prestaciones", dijo AMLO en su conferencia matutina.



"No tengo la menos duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana que el presidente de la Suprema Corte".





AMLO advirtió que no está a negociación el tema de los sueldos en el Poder Judicial porque esos sueldos no son justos en un país en pobreza y ya se estableció en reforma constitucional.



"No es de negociación, este es un asunto de principios, si por eso hubo el cambio".



Celebró que nunca antes había habido un diferendo con el Poder Judicial porque el Ejecutivo era el poder de los Poderes y ahora hay democracia y debate.



"No pelearnos, no insultarnos, ser respetuosos pero que haya polémica, que podamos confrontar ideas, además es extraordinario, imagínense, que haya un diferendo con el Poder Judicial ¿cuando ha habido diferencias entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial? Nunca, porque el Poder Ejecutivo era el poder de los poderes, entonces es realmente algo fantástico, extraordinario, estamos en el terreno de lo inédito, ese es el cambio, es la cuarta transformación", expresó.



Consideró que los servidores públicos deben tener un sueldo justo de alrededor de 100 mil pesos.

"Los servidores públicos van a tener un sueldo justo, y además los de abajo van a recibir aumentos, se reduce arriba y se aumenta abajo, entonces un diputado, un senador, un Ministro de la Corte, un consejero del INE, un consejero de Instituto de la Transparencia, etcétera, van a recibir alrededor de 100 mil pesos mensuales, eso pues es lo que gana un investigador con doctorado, un maestro de tiempo completo".



Cuestionado sobre si asistirá al informe del Presidente de la Corte, López Obrador confirmó que irá como invitado.



Agregó que el viernes presentará el plan de salud en Mérida, el sábado el de producción petrolera en Ciudad del Carmen y el domindo inicia la construcción del Tren Maya.