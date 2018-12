Maduro denuncia que EEUU puso en marcha plan de golpe de Estado en su contra

Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este domingo que Estados Unidos activó un plan para derrocarlo con el apoyo de Colombia.

"Hoy está en marcha, y lo coordinan directamente desde la Casa Blanca, un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela" con "un golpe de Estado", aseguró Maduro tras votar en las elecciones de concejales.

El gobernante socialista, que en el pasado ha denunciado supuestas tramas de Washington para derrocarlo, anunció que en los próximos días ofrecerá una rueda de prensa para dar detalles del presunto complot, detrás del cual dijo que también está la vecina Colombia.

"No sé si el New York Times y el Washington Post me van a tubear -quitar la primicia-, porque ellos tienen datos bien precisos", añadió Maduro.

En mandatario evocó así un reporte publicado en septiembre pasado por The New York Times sobre reuniones entre funcionarios estadounidenses y militares venezolanos en un abortado plan para derrocarlo, un artículo que según Caracas ofrecía "groseras evidencias" de actividades conspirativas de la administración de Donald Trump.

El diario neoyorquino, citando a funcionarios estadounidenses anónimos y a un excomandante militar venezolano que habría participado en las conversaciones secretas, dijo entonces que los planes finalmente fueron abandonados.

Maduro se alista para iniciar el próximo 10 de enero un segundo período (2019-2025), tras reelegirse en votaciones desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica, y denunciadas por la oposición como fraudulentas.

Venezuela enfrenta una severa crisis económica, con escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI calcula en 10.000.000% para 2019.

Asfixiados por la crisis, 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015, según la ONU.

El éxodo ha incrementado las presiones internacionales, al punto que Perú anunció que propondrá al Grupo de Lima, alianza de gobiernos críticos con Maduro, romper relaciones diplomáticas con Venezuela a partir del 10 de enero.

Maduro rechazó el calificativo de "dictador" que Trump y varios mandatarios del Grupo de Lima usan para referirse a él, al recordar que Venezuela ha realizado 25 elecciones en los últimos 20 años.

"Si se tratara de una carrera de caballos, la ganaríamos por 10 o 15 cuerpos", sostuvo.