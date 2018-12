Sandra Torres se postula a Presidencia de Guatemala

Caracas, Venezuela.

La ex primera dama de Guatemala Sandra Torres fue proclamada hoy oficialmente como candidata a la Presidencia del país para las próximas elecciones generales por el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), donde estará acompañada por el excanciller Carlos Raúl Morales.



El binomio presidencial fue anunciado este domingo en una asamblea general de la formación política que se celebró en San José Pinula, donde también se proclamaron los candidatos a diputados distritales para los comicios de 2019.



La ex primera dama ya fue candidata a la Presidencia en 2015, unas elecciones que perdió frente al actual mandatario, Jimmy Morales en la segunda vuelta.



Torres, de 63 años, participó por primera vez en septiembre de ese año en unos comicios de la mano de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el mismo partido que llevó a su exesposo, Álvaro Colom, a ganar las elecciones de 2007 y, a ella, a convertirse en primera dama.



Se divorció de Colom para poder competir en las elecciones de 2011 pero la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, vetó su participación aquel año por el nexo con el mandatario, ya que la ley prohíbe a los familiares del presidente de turno optar a la primera magistratura del país.



En 2015, liberada de aspectos legales, Torres, nacida el 5 de octubre de 1955 en el municipio de Melchor de Mencos, en el departamento norteño de Petén, se inscribió sin inconvenientes en el Tribunal Supremo Electoral para perseguir su ambición.

Ahora estará acompañada de Morales, canciller durante los Gobiernos de Otto Pérez Molina y de Jimmy Morales, hasta que este último lo destituyó en agosto de 2017 por no querer declarar non grato al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez.



Después de anunciarse su candidatura a vicepresidente, el exministro de Relaciones Exteriores y diplomático de carrera dijo en sus redes sociales que asume el reto "con fe, humildad, convicción y responsabilidad" y mostró su convicción de que "con honestidad, pasión y entrega podemos hacer una gestión pública diferente".



Los candidatos deberán inscribirse el próximo mes de enero, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoque a elecciones generales.



El pasado fin de semana, Zury Ríos Sosa, hija del ex jefe de Estado de facto -fallecido en abril- José Efraín Ríos Montt, y el abogado y exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto fueron proclamados como candidatos a binomio presidencial por el partido Valor. EFE