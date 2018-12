Pelosi advierte a Trump: Defenderá a los dreamers desde el Congreso

Washington, Estados Unidos.

La senadora demócrata Nancy Pelosi, que presidirá la Cámara de Representantes de EEUU a partir de enero, descartó hoy aprobar una partida presupuestaria para el muro con México a cambio de un acuerdo que permita a los inmigrantes indocumentados conocidos como "dreamers" (soñadores) permanecer en el país.



"No, son dos asuntos diferentes", contestó Pelosi al ser preguntada sobre si su partido estaría dispuesto a negociar con la Casa Blanca esta posibilidad, tal y como desea el presidente de EEUU, Donald Trump.



La situación de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como "soñadores" está en peligro después que el presidente Trump anunció el fin de ese programa el año pasado, lo que podría llevar a la deportación de miles de jóvenes indocumentados el próximo año.





Esa orden, sin embargo, fue detenida en enero pasado por un juez de California, que ordenó al Gobierno aceptar las solicitudes de renovación mientras evaluaba cinco demandas en su contra.



El mandatario ha reclamado al Congreso una salida legislativa para los "soñadores", aunque marcando unas líneas rojas que difícilmente los demócratas podían aceptar, como fondos para construir un muro en la frontera con México y terminar con la inmigración de reunificación familiar.

Trump ha vuelto a insistir en las últimas semanas en que si los presupuestos del Estado no incluyen una partida específica para la construcción del muro fronterizo podría no firmarlos, lo que abocaría a un nuevo cierre del Gobierno, como ocurrió el año pasado.



"Lo he dicho antes y lo volveré a decir: los jóvenes patriotas de Estados Unidos -los soñadores- no son monedas de cambio", protejamos a los soñadores", recalcó hoy Pelosi en un tuit publicado después de su comparecencia ante los medios en el Congreso.



Durante la rueda de prensa, Pelosi consideró que el muro, una de las grandes promesas electorales de Trump durante la campaña electoral de 2016, es "inmoral, ineficaz y caro" y recordó, además, que el presidente estadounidense "prometió que México lo pagaría".



Para evitar el posible cierre, que se producirá el próximo 21 de diciembre en caso de que no se alcance un acuerdo, Pelosi abogó por ceñirse a las propuestas que "sobre las que se pueden alcanzar una decisión". EFE