China exige a EEUU explicaciones por detención de directora de Huawei

Pekín, China.

China criticó hoy que Estados Unidos y Canadá todavía no hayan dado ninguna explicación sobre la detención de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, por las autoridades canadienses para ser extraditada a EEUU por una supuesta violación de sanciones impuestas por Washington contra Irán.



"China ha presentado una queja formal a la parte canadiense y a la estadounidense pidiéndoles que expliquen inmediatamente la razón de la detención y liberen a la persona detenida", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, en una rueda de prensa en Pekín.



"Por lo que sé, Canadá y EEUU no han dado ninguna explicación sobre la razón de la detención", añadió Geng, quien aseguró que esta detención "viola los derechos humanos de la persona detenida".



Meng, hija del fundador de Huawei, fue arrestada en Vancouver el pasado 1 de diciembre a petición de EEUU por la supuesta violación de las sanciones impuestas por Washington contra Irán, según el Ministerio de Justicia de Canadá, aunque los detalles del caso se mantienen en secreto por orden judicial.



Sobre esta supuesta violación de las sanciones, el portavoz chino señaló que Pekín, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, siempre respeta las resoluciones de este organismo, pero se opone "a la imposición unilateral de sanciones de cualquier país fuera del Consejo".



Mañana se celebrará una vista para determinar si Meng, directora financiera de Huawei desde 2011 y vicepresidenta de su consejo de administración, es puesta en libertad bajo fianza mientras se decide su extradición a EEUU.



Por su parte, el gigante electrónico chino aseguró hoy en un comunicado que la compañía cumple "con todas las leyes y regulaciones aplicables donde opera, incluidas las leyes y regulaciones aplicables de control y sanción de las exportaciones de las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea".



Sin embargo, el diario independiente South China Morning Post publicó hoy que en una charla interna con los empleados de Huawei en octubre, en la que Meng estuvo acompañada de su padre y fundador de la compañía, Ren Zhengfei, ésta habría señalado que existen escenarios en los que la empresa "puede sopesar los costes y aceptar los riegos de no cumplir con las leyes".



Según esta información, tanto Meng como su progenitor hicieron hincapié en la necesidad de "controlar los costes del cumplimiento", así como "no exceder lo que se requiere legalmente en jurisdicciones individuales".

La detención podría aumentar la tensión entre Washington y Pekín, que en los últimos meses han mantenido una intensa guerra comercial con la imposición de varias oleadas de aranceles bidireccionales y con acusaciones contra empresas, especialmente contra las chinas que operan en territorio estadounidense.



Precisamente, el arresto de Meng se produjo el mismo día que el encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump, en Buenos Aires, donde mostraron su lado más amistoso y acordaron la suspensión temporal de la guerra comercial a la espera de nuevas negociaciones.



Preguntado por si la detención afectará a estas negociaciones comerciales, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló que ambas partes deben respetar el acuerdo alcanzado entre ambos líderes y continuar con el diálogo para lograr un acuerdo.



Huawei, fundada en 1987, se ha convertido en el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones y es uno de los mayores fabricantes de teléfonos móviles. EFE