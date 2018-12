Una exastronauta advierte que Marte no es un "plan B" para la humanidad

Katowice, Polonia.

La exastronauta estadounidense Mae Jemison pidió este martes que el mundo "tome conciencia" del peligro del cambio climático, y dijo que el planeta Marte no puede convertirse como piensan algunos en un "plan B" para la humanidad.

"Cuando la gente dice 'salvemos la Tierra' se equivoca. No se trata de salvar la Tierra, se trata de asegurarnos que no sigamos dañándola hasta el punto de que no nos pueda acoger", dijo Jemison, la primera afroestadounidense que viajó al espacio, durante la conferencia sobre el clima de la ONU (COP24), que se celebra en Katowice (Polonia).

"Tenemos que ser muy claros, tomar conciencia de ello: la Tierra no nos necesita, nosotros necesitamos a la Tierra. Y a pesar de mis ganas de ir a Marte, no es un plan B para nuestra civilización y nuestra especie", añadió.

Más de 200 países están reunidos en Polonia para poner en marcha el acuerdo de París, que tiene el objetivo de limitar la subida de la temperatura a 2 ºC respecto a la era preindustrial, y en lo ideal a +1,5 ºC.