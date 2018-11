Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia

Washington.



Una de cada tres mujeres en los países de América ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia por parte de su pareja, advirtieron ayer los expertos de la OPS, que denunciaron que un cambio requiere de continuidad de las políticas públicas.



Según el estudio efectuado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la prevalencia de la violencia física y/o sexual varía entre los países y en algunas naciones esta violencia afecta en algún momento a un 14% de las mujeres, y en otras puede afectar a casi el 60% de esa población femenina, como es el caso de Bolivia.



“En nuestra región, la violencia por parte de la pareja es la forma más extendida de violencia contra la mujer y afecta a una de cada tres mujeres en América”, dijo Isabella Danel, directora adjunta de la OPS en una conferencia en Washington.



Para Alessandra Guedes, consejera regional sobre violencia intrafamiliar en la OPS, este es un fenómeno extremadamente extendido que afecta a un gran número de mujeres, pero todavía no hay un apoyo que responda a la magnitud de este problema.



“Aunque ya sabemos que el problema tiene una magnitud increíble y que hay intervenciones que podemos implementar para prevenirlo, seguimos sin políticas o con políticas que no son financiadas para poder ver cambios concretos”, explicó Guedes.



La investigación efectuada a partir de encuestas nacionales hechas en 24 países muestra que algunos tipos de violencia han descendido en los últimos 20 años en Canadá, Colombia, Guatemala, Haití, México, Nicaragua y Perú. Sin embargo, la organización advirtió que “algunas variaciones en los datos de esos países fueron muy pequeñas y algunos indicadores no han cambiado de manera lineal”.



La organización advirtió que la violencia contra las mujeres implica muchas consecuencias para la salud, entre ellas la muerte, ya sea por asesinato, suicidio o por enfermedades asociadas a infecciones y casos de mortalidad materna.



Los expertos advirtieron sobre la dificultad para conseguir los datos y señalaron que las estadísticas se basaron en encuestas realizadas a grupos de mujeres entre 15 y 49 años, ya que se tomaron cuestionarios hechos para medir la salud reproductiva.