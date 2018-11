Protestas en Colombia contra crisis de universidades y alza de impuesto

Bogotá.



Miles de estudiantes, indígenas, sindicalistas y maestros marcharon ayer en Colombia en contra de la crisis en la educación pública y de un proyecto de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque.



Las masivas movilizaciones, que completan casi dos meses, han aumentado la presión contra la administración de Duque y suman otros sectores como los campesinos y pensionados.



Las marchas se llevaron a cabo en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, tras los choques que hubo entre la policía y encapuchados en las anteriores jornadas.



“No nos vamos a conformar con recursos insuficientes, sino que estamos dispuestos en seguir en movilización permanente, eso sí, pacífica y creativa, hasta lograr un acuerdo en la mesa de negociación” con el gobierno, dijo el líder estudiantil José Cárdenas.



Cárdenas es uno de los representantes de los universitarios en la mesa de diálogo con el gobierno retomada hace dos semanas para encontrar alternativas a la falta de recursos para la educación pública superior. “La solución está en las manos del gobierno, hemos presentado propuestas serias”, agregó. Entre ellas, propuso destinar recursos no comprometidos en el presupuesto de 2019 y de la entidad crediticia estudiantil a las universidades públicas.



A los universitarios se unió el sindicato de maestros Fecode, que reúne a 330,000 profesores de instituciones públicas y decretó ayer un paro nacional de 24 horas para que el gobierno les cumpla acuerdos pactados hace 16 meses para financiar el sector.



“Si no hay soluciones concretas..., iniciaremos el año electivo de 2019 con anormalidad o con un paro nacional por la exigencia y el cumplimiento de cada uno de los acuerdos pactados y firmados”, explicó Nelson Alarcón, presidente del gremio.



Golpe a la canasta



También se sumaron a las manifestaciones diversas organizaciones sociales que protestan contra la reforma tributaria presentada por el gobierno para financiar el presupuesto de 2019, que preveía gravar con IVA más productos de la canasta familiar, lo que aumentó el malestar en las calles pese al retiro de la propuesta.



El movimiento universitario pide fondos equivalentes a 1,500 millones de dólares para el próximo año, un ajuste de 230 millones con respecto al presupuesto de 2018. Pero el gobierno de Duque, que asumió el poder el 7 de agosto, anticipó que no podrá atender por completo la demanda de recursos, que considera una “deuda histórica”.