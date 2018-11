Jair Bolsonaro “militariza” su gabinete de gobierno

Brasilia, Brasil

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció ayer que el general Carlos Alberto dos Santos Cruz ocupará la Secretaría de Gobierno en la gestión que comenzará el 1 de enero, para la que perfila un gabinete de claro perfil militar.

1 de enero, fecha cuando Jair Bolsonaro asumirá como nuevo presidente de Brasil, en sustitución de Michel Temer.

Bolsonaro hizo el anuncio a través de las redes sociales, las cuales usa desde la campaña electoral que lo llevó a ganar los comicios de octubre pasado. Dos Santos Cruz, de 66 años, ha dirigido misiones de paz de las Naciones Unidas en Haití y en el Congo, y también ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Michel Temer, que le entregará el poder a Bolsonaro el 1 de enero.

Bolsonaro designó ya como ministro de Defensa al general Fernando Azevedo e Silva; como titular de Seguridad Institucional al general Augusto Heleno Ribeiro; y encomendó el despacho de Ciencia y Tecnología al teniente coronel Marcos Pontes, astronauta y único brasileño que ha viajado al espacio, en una misión de la Nasa.

También anunció como futuro ministro de Educación al filósofo y profesor Ricardo Vélez Rodríguez, nacido en Colombia, quien reside en Brasil desde 1979 y es profesor emérito de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército.

Vínculos con las Fuerzas Armadas también tienen el futuro titular de Salud, el diputado Luiz Henrique Mandetta, que fue médico del Hospital General del Ejército, con grado de teniente; y el abogado Wagner Rosario, que seguirá como titular de la Contraloría General y que llegó a ser capitán del Ejército.

Bolsonaro aboga por fortalecer la seguridad del país empoderando a los cuerpos del orden -”un policía que no mata no es un policía”- y no oculta que le gustaría que la mitad de sus ministros fueran militares. Su candidato a vicepresidente, Hamilton Mourao, es un general retirado que, como Bolsonaro, también ensalza los logros de la dictadura (1964-1985).

Bolsonaro está en contra de los programas inclusivos de género y también quiere acabar con las cuotas raciales en la Universidad que garantizan plazas a pobres, negros e indígenas.