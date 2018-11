May: "Posición británica sobre soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará"

Bruselas, Bélgica.

La posición de Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar "no cambiará", aseguró el sábado la primera ministra británica, Theresa May, tras reunirse en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea en la víspera de la cumbre que debe validar el acuerdo del Brexit.

"La posición británica sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará", dijo a la prensa May, quien reiteró que Londres "siempre negociará en nombre de toda la familia de Reino Unido, incluida Gibraltar".

La 'premier', tras reunirse en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, respondió así a su par español, Pedro Sánchez, que horas antes anunció que España se garantizó un papel decisoria en la futura relación entre la UE y Gibraltar.

Las negociaciones sobre la futura relación son "las más trascendentales que vamos a tener, porque vamos a tener que hablar de la cosoberanía y de otras muchas cosas con Reino Unido", indicó Sánchez, al anunciar a su vez que apoyaba finalmente el acuerdo de divorcio.

Este movimiento del español allanó el camino a la celebración de la cumbre de mandatarios del domingo en Bruselas para aprobar el acuerdo de divorcio negociado durante 17 meses entre Londres y Bruselas, y que se mantuvo en vilo en los últimos días por el bloqueo español.

Madrid quería blindar en los textos negociados entre Londres y Bruselas el principio, aceptado por sus socios en abril de 2017, de que, tras el Brexit "ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo" de España.

Aunque Madrid no logró modificar los textos negociados -el acuerdo de divorcio y la declaración política sobre la futura relación-, obtuvo, a juicio de Sánchez, "garantías suficientes" con declaraciones del Consejo Europeo, la Comisión Europea y Londres.

En documentos escritos con una línea similar, las dos instituciones y el gobierno británico aseguran que en la futura relación que deben aún negociar la UE y Reino Unido "no existe ninguna obligación" sobre su "ámbito territorial", es decir sobre Gibraltar.

En una carta enviada este viernes por Juncker y su homólogo del Consejo Europeo, Donald Tusk, al primer ministro español, vista por la AFP, "una vez que el Reino Unido abandone la Unión, Gibraltar no se incluirá en el ámbito territorial de los acuerdos que se celebren entre la Unión y el Reino Unido".

El gobierno gibraltareño dirigido por el ministro principal, Fabian Picardo, aseguró en un comunicado que "el Brexit no afectará a la soberanía británica de Gibraltar y a las aguas que lo rodean".

España reclama la soberanía de este territorio de Gran Bretaña desde 1713 y, desde hace años, lo acusa de ser un paraíso fiscal y de fomentar el contrabando de tabaco, entre otros puntos de fricción.