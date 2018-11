Lo que se sabe del arresto de Carlos Ghosn, consejero de Renault

París, Francia.



Carlos Goshn, consejero delegado de Renault y presidente del consejo de administración de Nissan y Mitsubishi Motors, sigue detenido este martes bajo sospecha de malversaciones en Tokio.



Esto es lo que se sabe del caso que está sacudiendo al sector automovilístico mundial:

Carlos Ghosn, detenido este lunes, está siendo interrogado por no declarar sus ingresos, una acusación que puede mantenerlo 23 días en detención preventiva.



Según los primeros elementos publicados en los medios, Ghosn habría minimizado sus ingresos en unos 5.000 millones de yenes (38 millones de euros) durante cinco años a partir de 2011. Según Nissan, también es sospechoso de apropiación indebida de bienes sociales.



Según los medios japoneses, una filial de Nissan financió la compra de residencias de lujo en cuatro países, propiedades a las cuales Ghosn iba de manera gratuita cuando quería. Además, según la cadena pública NHK, se habría embolsado varias cantidades en nombre de otros administradores de Nissan.



La administración francesa no identificó fraude fiscal en Francia por parte de Ghosn, aseguró este martes el ministro de Economía Bruno Le Maire.

El consejo de administración de Renault designó "provisionalmente" en la dirección ejecutiva del grupo a Thierry Bolloré, quien tendrá los "mismos poderes" que Carlos Ghosn, actualmente detenido en Japón.





- Investigación interna -



La detención de este jefe estrella y de uno de sus colaboradores, Greg Kelly, es el resultado de una investigación llevada a cabo durante meses en el grupo, tras una denuncia interna.



Según los medios locales, Japón aplicará por segunda vez una ley que permite a los que colaboran con los investigadores obtener una reducción de la pena si se deduce que conocían los cargos imputados a Ghosn. La ley entró en vigor recientemente.



- Expulsión de Nissan y Mitsubishi -



Nissan convocó un consejo de administración extraordinario este jueves para despedir a Carlos Ghosn del puesto de presidente.



Por su parte, Mitsubishi Motors (MMC) también "propondrá al consejo de administración destituir rápidamente a Carlos Ghosn de su cargo de presidente". El constructor hará su propia investigación interna para determinar si Ghosn cometió malversaciones similares en Mitsubishi.



Preocupación en Renault



Este martes "en la tarde" está previsto que se reúna el consejo de administración de Renault.



El Estado francés, que tiene el 15% de las acciones, pidió nombrar una dirección interina al considerar que Ghosn no está en condiciones de dirigir la compañía, dijo el ministro Le Maire.



Carlos Ghosn designó a su número dos el pasado febrero, Thierry Bolloré, para sucederlo como líder del fabricante francés.



El objetivo de la época era tranquilizar a los poderes públicos sobre el futuro de Renault, y que hoy están preocupados por la "estabilidad" del constructor, explicó Le Maire.



- Futuro incierto para la alianza -



Aunque Carlos Ghosn no es irreemplazable en Nissan o Mitsubishi Motors y ya tiene un sucesor para Renault, su despido sí parece más problemático para la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Motors ya que él fue su impulsor.



El lunes el presidente francés Emmanuel Macron declaró que el Estado francés sería "extremadamente vigilante en cuanto a la estabilidad" de Renault y de la alianza con Nissan.



"Este caso no afectará la alianza entre las tres entidades", prometió el director ejecutivo de Nissan, Hiroto Saikawa. Juzgó que las consecuencias serían sin duda importantes para Renault. AFP