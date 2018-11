Gobierno de Georgia cancela las deudas de 600,000 ciudadanos para reducir la pobreza   

Georgia



El Gobierno de Georgia ha decidido cancelar las deudas bancarias de más de 600,000 ciudadanos del país que están en la “lista negra” de morosos, anunció el primer ministro, Mamuka Bajtadze.



Según dijo en rueda de prensa el mandatario, la deuda de los ciudadanos en los bancos, organizaciones de crédito u otras instituciones financieras asciende a alrededor de 1,500 millones de laris (unos 566 millones de dólares).



“La deuda de 600,000 de nuestros ciudadanos la cubrirá completamente la fundación benéfica ‘Kartu’, que compró estas deudas”, confirmó el ministro de Finanzas de Georgia, Ivane Machavariani.



“Nuestra población cumplirá el Año Nuevo sin deudas, la carga más pesada será eliminada de nuestra población”, enfatizó Bajtadze.



Señaló que las deudas son una de las principales razones de la pobreza de la población georgiana, que suma 3,7 millones de personas.



El primer ministro cree que la cancelación de deudas permitirá a cientos de miles de ciudadanos “quitarse las esposas y volver a desarrollar una actividad económica a gran escala”.



Agradeció a los bancos y otras instituciones financieras que participaron en las negociaciones con el Gobierno para conseguir este objetivo, y valoró especialmente la implicación de la fundación benéfica “Kartu”.

La Fundación “Kartu” es propiedad del multimillonario Bidzina Ivanishvili, ex primer ministro de Georgia y presidente del partido gobernante, Sueño Georgiano.



Es el hombre más rico de Georgia y la revista “Forbes” estima su fortuna en 4,600 millones de dólares.



La oposición dijo que la iniciativa del Gobierno está vinculada con la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Georgia, que se celebrará el 28 de noviembre y en la que se medirán dos ex ministros de Exteriores: Salomé Zurabishvili, apoyada por el partido oficialista, y Grigol Vashadze, del partido del Movimiento Nacional Unido, del expresidente Mijaíl Saakashvili.



“La iniciativa de aliviar deudas pertenece a la oposición. Para que se haga, nuestro candidato debe ganar. De lo contrario, el partido gobernante no cumplirá esta promesa”, dijo Vashadze.